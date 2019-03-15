Новые подробности: у Началовой серьезные осложнения
Многочисленные поклонники и журналисты с неусыпным вниманием следят за состоянием Юлии Началовой, которую госпитализировали несколько дней назад. Популярная певица попала в больницу с обширным воспалением на ноге. У нее гангрена, однако конечность ампутировать не представляется возможным из-за тяжелого состояния певицы.
К тому же сейчас у артистки наблюдаются серьезные осложнения. Как сообщает телеграм-канал 112, у Юлии Началовой отек легких, пневмония, почечная недостаточность. К тому же у артистки сахарный диабет и красная волчанка. Певица подключена к аппарату искусственной вентиляции легких.
В близком окружении певицы рассказали, что певица натерла мозоль во время съемок шоу "Один в один". "Рана не спешила заживать, хотя Юля регулярно обрабатывала, заливала ее лидокаином. Обычная ранка с каждым днем превращалась в нехорошую болячку. А перед госпитализацией и вовсе была похожа на дырочку", – цитирует близкого друга артистки сайт "Комсомольская правда".
Говорят, что Юлия Началова еще и потому не сразу заметила серьезную проблему, потому что ее иммунитет был "притушен" из-за гормональной терапии, которую та проходит в связи с красной волчанкой. Это аутоимунное заболевание, при котором вырабатываемые иммунной системой человека антитела повреждают здоровые клетки. При этом преимущественно травмируется соединительная ткань с обязательным наличием сосудистого компонента. Характерный признак – сыпь на переносице и щеках. Из-за такого обилия диагнозов Юлию Началову поместили в искусственную кому.
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