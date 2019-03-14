"Факт смерти мозга при работающем сердце": почему Началову увезли в спецклинику

Новости о состоянии Юлии Началовой все тревожнее. Эксперт прокомментировал, почему певицу перевели в специализированную клинику и зачем врачам так важно, чтобы ее мозг и сердце работали.

Президент Лиги защитников пациентов Александр Саверский прокомментировал события, которые произошли с Юлией Началовой. Согласно многочисленным данным, артистка попала в больницу 8 марта с подозрением на гнойное воспаление. Там ее состояние резко ухудшилось. Певицу подключили к аппарату искусственной вентиляции легких и ввели в состояние искусственной комы. У нее начали отказывать внутренние органы. А теперь стало известно, что Началову якобы перевезли в специализированную клинику.

Что именно происходит с певицей, знают только медики. Но существует врачебная тайна, согласно которой посторонним нет возможности узнать ни точный диагноз, ни конкретное место, где находится Юлия Началова. Однако врачи имеют право принимать такие решения в случаях, когда у пациента наступает смерть мозга и реанимационные мероприятия больше не имеют смысла. В таком медучреждении пациенту продолжат проводить искусственную вентиляцию легких и поддерживать сердцебиение по настоянию родственников.

"Это очень тонкая грань. С одной стороны, необходимо бороться до конца, а родственники надеются, что шанс всегда есть. Но врачи часто относятся к этому иначе, потому что факт смерти мозга при работающем сердце для них – не абстракция", – цитирует Александра Саверского Teleprogramma.pro.

По мнению эксперта, самое главное – знать, в каком состоянии сердце и мозг Юлии Началовой. Если изменения в них необратимы, родным останется только принять решение об отключении певицы от поддерживающих ее приборов, потому что шансов выжить у нее практически нет.