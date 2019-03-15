Семья об отеке мозга Юлии Началовой
Накануне, 14 марта,Telegram-канал Mash сообщил новые подробности о самочувствии певицы. По их данным, состояние Юлии Началовой ухудшилось и теперь оценивается как крайне тяжелое. Якобы у находящейся в коме артистки начался отек мозга. Ситуацию осложняет двусторонняя пневмония.
Неутешительную информацию прокомментировала помощница Юлии Началовой. По ее словам, семья артистки, неотступно находящаяся рядом, ничего не знает об отеке мозга. "Мы ничего об этом не знаем. Я у мамы только что спросила – она не в курсе", – цитирует официального представителя певицы Анну Исаеву "360".
Ранее врачи восстановили картину событий, приведших Юлию Началову в реанимацию. По слухам, певица просто натерла мозоль. Ранка на ноге долго не заживала, а потом нагноилась и стала беспокоить сильнее. Как выяснилось, певица не сразу заметила серьезную проблему, потому что ее иммунитет был попросту блокирован, сообщал телеграм-канал Baza.
А притушен он был из-за гормональной терапии, которой Юлия Началова лечила свое аутоимунное заболевание – красную волчанку. При этом редком недуге иммунитет убивает свои же здоровые клетки.
Когда певица с воспалением на ноге наконец решила обратиться к врачам 51-й больницы, ситуация была ужасна. У Юлии Началовой началась гангрена. Однако ногу ампутировать медики не смогли из-за ее тяжелого состояния. Говорят, что воспаление стало распространяться и захватило весь организм.
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