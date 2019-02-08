"Тут психологические проблемы": Навка встала на защиту сбежавшей к гею Медведевой

Российская фигуристка прокомментировала уход Евгении Медведевой от тренера Этери Тутберидзе. Своим мнением Татьяна Навка поделилась в недавнем интервью.

Журналист спортивного издания спросил у олимпийской чемпионки, как она относится к решению молодой фигуристки расстаться с тренером и уехать из России. Звезда не смогла однозначно ответить. По ее мнению, время покажет, сделала ли Евгения Медведева правильный выбор. Татьяна Навка пожелала девушке терпения и уверенности.

"Это ее решение. А правильное ли оно – только время покажет. Тут и психологические проблемы... Время и результаты Жени все покажут. Видимо, сердце подсказало Жене, что нужно что-то поменять в жизни. Я от всей души желаю ей терпения и уверенности в себе. Всегда можно открыть какую-то дверь и пройти иным путем", – цитирует фигуристку "Спорт день за днем".

Репортер отметил, что поклонники российского фигурного катания разделились на несколько групп, каждая из которых поддерживает Алину Загитову, Евгению Медведеву, Елизавету Туктамышеву или Софью Самодурову. Он поинтересовался, есть ли у Навки любимица.

"Каждая из этих девочек обладает неповторимой индивидуальностью и заслуживает восхищения. Я им всем желаю удачи. Они все достойно представляют Россию. На льду растрачивают и нервы, и силы, и эмоции, и чувства. Хотелось бы, чтобы это все понимали. Они отдают себя без остатка", – подчеркнула Татьяна Навка.