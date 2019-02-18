Известная модель шокировала "голым" платьем
Несколько часов назад звезда опубликовала в Twitter две фотографии, на которых запечатлена в открытом черном платье от французского модельера Тьерри Мюглера на фоне коридора своего дома в Лос-Анджелесе. На одном из снимков Ким Кардашьян позирует рядом со стилистом Крисом Эпплтоном. Пост она подписала лаконичным хештегом #Мюглер.
Реакция пользователей была неоднозначной. Многие поклонники пришли в восхищение от роскошной фигуры модели и винтажного наряда: "Вау, вот это образ!", "Красивое платье", "Вот это да! Ты выглядишь потрясающе!". Другие комментаторы, наоборот, раскритиковали вульгарное платье: "Где находится твой муж, пока ты ходишь в таких нарядах?", "Милое платье, но ей неплохо было бы прикрыть грудь", "Почему все знаменитости внезапно забыли о скромности?"
#Mugler pic.twitter.com/vj65wr20d7— Kim Kardashian West (@KimKardashian) 18 февраля 2019 г.
Напомним, что недавно звезда реалити-шоу Ким Кардашьян побывала на светском мероприятии AmfAR. Для прохода по красной дорожке модель выбрала весьма неудачный наряд, который смутил гостей и папарацци. Она надела черное платье Versace с глубоким декольте и открытой спиной. Актрисе приходилось все время поправлять наряд – большой бюст угрожал вывалиться в любую минуту.
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