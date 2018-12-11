Испуганная агрессивными незнакомцами Водянова сбежала из страны

Наталья Водянова отправилась в путешествие. Супермодели потребовалась смена обстановки.

В личном микроблоге Водянова опубликовала собственный снимок на фоне цветущего дворика. Звезда сообщила поклонникам, что находится в Индии.

"In one of my favourite countries this week. Who loves India as much as I do?" (На этой неделе я в одной из моих любимых стран. Кто любит Индию так же, как я? – Прим. ред.). Я снова в Индии. Глаза воссоединяются с душой. Платье дополняет соломенная шляпка. За что именно вы любите Индию?" – обратилась она к поклонникам.

"За верность традициям, за богатейшее культурное наследие, за аюрведу и йогу, за невероятное сплетение всего самого невероятного и необычного! 🙏", "Люблю Индию, она для меня как неизведанная планета, как параллельный мир, в котором хочу оказаться!" – предлагали варианты интернет-обыватели.

Однако многих фолловеров интересовала ситуация в Париже. Там уже четвертую неделю продолжаются беспорядки.

Водянова сообщила поклонникам, что в столице Франции действительно неспокойно. "Тревожно", – описала свои ощущения Наталья. В продолжение темы кто-то из подписчиков добавил: "Подальше от революционного Парижа!" Судя по всему, супермодель решила сбежать от агрессивно настроенных протестующих и окунуться в умиротворяющую атмосферу туристической части Индии.

Напомним, Наталья Водянова переехала во Францию после того, как стала гражданской женой генерального директора Berluti, председателя совета директоров Loro Piana Антуана Арно. Звезда перевезла к новому возлюбленному троих детей от предыдущего брака с лордом Джастином Портманом – сыновей Лукаса и Виктора, а также дочь Неву.

В мае 2014 года у пары родился первый общий ребенок, сын Максим, а через два года на свет появился Роман. Несмотря на то что супермодель и бизнесмен живут вместе много лет, они не спешат регистрировать отношения.