Известная модель обнажила грудь на показе
Показ коллекции дизайнера Пьерпаоло Пиччоли в Париже стал приятным сюрпризом для поклонников моды и стиля. В финале на подиум вышла легендарная британская модель. Наоми Кэмпбелл появилась перед зрителями в длинном черном платье с многослойным низом и прозрачным верхом. Публика поприветствовала звезду громкими аплодисментами.
Пользователи Сети остались под приятным впечатлением от просмотра шоу. "Единственная в своем роде Наоми Кэмпбелл закрыла показ Valentino. Прошло 30 лет, и она продолжает быть лучшей", "Королева!", "Огненная!" – написали комментаторы.
Модель позже рассказала в Instagram, что была счастлива выйти на подиум в наряде от Valentino. "Закрыла весенний показ 2019 года. Поздравляю с таким историческим моментом. Все было проделано в такой элегантной манере, что не нужно лишних слов… Была рада стать частью такого невероятного показа. Спасибо!" – отметила звезда.
По подиуму также прошла российская манекенщица Наталья Водянова. Она появилась в платье с цветочным рисунком. К яркому наряду ей создали необычный макияж с перьями.
Модель также поблагодарила дизайнера в своем микроблоге. "Я всегда сидела на твоих шоу, Пьерпаоло, и думала, что могла бы тоже участвовать в них. Наконец-то это случилось. Спасибо за такую возможность", – цитирует ее "Комсомольская правда".
Congratulations #MrKimJones on an amazingly executed show !! #PERFECTION ♥️�������� @Dior men’s fall winter 2019 ▫️ pic.twitter.com/tBw1z4qPCg— Naomi Campbell (@NaomiCampbell) 19 января 2019 г.
Добавим, что 48-летняя Наоми Кэмпбелл стала реже принимать участие в модных показах. В последний раз она вышла на подиум в Нью-Йорке в октябре прошлого года во время запуска коллекции Moschino x H&M collection. В июле она появилась на шоу Dolce & Gabbana's Alta Moda show. Поклонники звезды с нетерпением ждут ее нового выхода в свет.
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