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"Рождались по залету": Дмитрий Дибров жестко высказался о детях

Дмитрий Дибров. Фото: www.globallookpress.com
Сегодня, 14 ноября, день рождения отмечает популярный телеведущий Дмитрий Дибров. Именинник откровенно рассказал о личной жизни.
прочитано 1290 раз

Дмитрию Диброву исполнилось 60 лет. Отмечать круглую дату телеведущий намерен с друзьями в ресторане. "Сейчас готовлю фильм про себя, решил про музыку сделать – 12 нот моей жизни, 12 песен... И знаете, это трудно. Про других гораздо легче. Покажу, что получится, на празднике", – пообещал именинник. По мнению ведущего, главное его достижение в жизни состоит из двух слов – Дмитрий Дибров. Он пояснил: "Не нужно никаких титулов, званий".

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Одной из первых именинника поздравила его четвертая жена Полина. Она на 30 лет моложе супруга. Пара воспитывает троих сыновей. Отметим, что от предыдущих браков у Дмитрия есть сын Денис и дочь Лада. Нынешнюю супругу телеведущий превозносит до небес. "Наша мама – самая красивая на свете, "миссис Россия – 2017". Думаю, любой муж считает, что женат на самой-самой, но у меня есть документальное подтверждение. На самом деле трудно было первые 30 лет, когда дети рождались по залету, – жестко заявил шоумен. – А потом решил: что мог – сделал, надо бы ребятишек. Все появились по желанию, в нужное время и в нужном месте. Растут в особняке, учатся в крутой школе".

Дибров отметил, что отпрыски не бездельничают, наслаждаясь плодами работы отца. "Они же дворянские дети, для них главное – правильный досуг. Но это не означает, что ребенок должен палец сосать с утра до ночи. Тут папа обязан не упустить момент. Вот Саше говорю: "А ты мне какие сегодня нарисовал картинки? Какие новеллы придумал? Давай вечером докладывай, куда день дел!" Он пишет настоящие произведения в стиле Хармса, читает наизусть Сашу Черного. Плюс ребята ходят в кучу секций", – отметил именинник.

В январе Дмитрий стал дедушкой – Лада родила первенца. Кстати, она живет во Франции. "Из всех парижан моя дочь почему-то выбрала армянина. Удивительно. Теперь я армянский дедушка, а моя жена в 30 лет – армянская бабушка. Скоро поеду с Чулпан Хаматовой – она делает там какой-то благотворительный проект. Надеюсь повидаться с малышкой", – сообщил телевизионщик.

Дмитрий Дибров прекрасно осведомлен о том, насколько привлекательна его молодая супруга, но полностью ей доверяет. Более того, ему приятно, что его жена – "самая красивая". Для благополучия семьи он много трудится. Телеведущий добился успеха и теперь может позволить жене не только не работать, но и не заниматься хозяйством. Для этого есть прислуга. А у жены Диброва другая задача.

"Главное у девушки, давайте мы всем это скажем, – чадорождение. А то кругом такие бизнесвумен... Слышали, о чем они говорят? "Мужика-то нет, не от кого рожать, черт побери!" Самое основное отличие женщины от мужчины – то, что она умеет производить потомство, а мы, дураки, не умеем. Моя задача была – дать Полине здоровых детей, а дальше – освободить ее время. От кухни, уборки... Если мужчина за жизнь не заработал на то, чтобы устроить тебе досуг, хоть и красавец, – грош ему цена", – цитирует телеведущего StarHit.

Автор: 14 ноября 2019, 12:42
ФОТОРЕПОРТАЖ

Дети Диброва дебютировали на подиуме

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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По "залету" - постыдился бы говорить, мерзота, как ты можешь такие слова говорить, чудо ты гороховое!!! Кто только на тебя смотрит, кому ты нужен, только твои "бабки" и нужны. Ты хоть со стороны на себя иногда поглядывай...
Гость
Ответить
Просто тошнотворный. Баба Дима
Гость
Ответить
Что говорит это ЧМО про старших детей, какой ужас, урод! Обрати внимание на свой поскудный РОТ, смотреть тошно!
Гость
Ответить
Очень мерзкий тип, даже очень. Сейчас косит под молодого, подстригся плешинами, ну дебил, что тут скажешь, седьмой десяток, а туда же... Старый козел, ты думаешь, что ты и вправду нужен молодой жене, глубоко ошибаешься, сейчас нужны твои деньги, затем забудет как и звали-то тебя, детей будет воспитывать чужой дядя на твои денежки. Помни об этом и не забывай.
Гость
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Какой же он мерзкий!!!! Одно слово - ПЕДОФИЛ!!!!!
Гость
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Этот старый, рвотный педофил, женатый уже ...надцатый раз, и все на молоденьких девушках. Как вообще держат таких на ТВ!
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