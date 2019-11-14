"Рождались по залету": Дмитрий Дибров жестко высказался о детях

Сегодня, 14 ноября, день рождения отмечает популярный телеведущий Дмитрий Дибров. Именинник откровенно рассказал о личной жизни.

Дмитрию Диброву исполнилось 60 лет. Отмечать круглую дату телеведущий намерен с друзьями в ресторане. "Сейчас готовлю фильм про себя, решил про музыку сделать – 12 нот моей жизни, 12 песен... И знаете, это трудно. Про других гораздо легче. Покажу, что получится, на празднике", – пообещал именинник. По мнению ведущего, главное его достижение в жизни состоит из двух слов – Дмитрий Дибров. Он пояснил: "Не нужно никаких титулов, званий".

Одной из первых именинника поздравила его четвертая жена Полина. Она на 30 лет моложе супруга. Пара воспитывает троих сыновей. Отметим, что от предыдущих браков у Дмитрия есть сын Денис и дочь Лада. Нынешнюю супругу телеведущий превозносит до небес. "Наша мама – самая красивая на свете, "миссис Россия – 2017". Думаю, любой муж считает, что женат на самой-самой, но у меня есть документальное подтверждение. На самом деле трудно было первые 30 лет, когда дети рождались по залету, – жестко заявил шоумен. – А потом решил: что мог – сделал, надо бы ребятишек. Все появились по желанию, в нужное время и в нужном месте. Растут в особняке, учатся в крутой школе".

Дибров отметил, что отпрыски не бездельничают, наслаждаясь плодами работы отца. "Они же дворянские дети, для них главное – правильный досуг. Но это не означает, что ребенок должен палец сосать с утра до ночи. Тут папа обязан не упустить момент. Вот Саше говорю: "А ты мне какие сегодня нарисовал картинки? Какие новеллы придумал? Давай вечером докладывай, куда день дел!" Он пишет настоящие произведения в стиле Хармса, читает наизусть Сашу Черного. Плюс ребята ходят в кучу секций", – отметил именинник.

В январе Дмитрий стал дедушкой – Лада родила первенца. Кстати, она живет во Франции. "Из всех парижан моя дочь почему-то выбрала армянина. Удивительно. Теперь я армянский дедушка, а моя жена в 30 лет – армянская бабушка. Скоро поеду с Чулпан Хаматовой – она делает там какой-то благотворительный проект. Надеюсь повидаться с малышкой", – сообщил телевизионщик.

Дмитрий Дибров прекрасно осведомлен о том, насколько привлекательна его молодая супруга, но полностью ей доверяет. Более того, ему приятно, что его жена – "самая красивая". Для благополучия семьи он много трудится. Телеведущий добился успеха и теперь может позволить жене не только не работать, но и не заниматься хозяйством. Для этого есть прислуга. А у жены Диброва другая задача.

"Главное у девушки, давайте мы всем это скажем, – чадорождение. А то кругом такие бизнесвумен... Слышали, о чем они говорят? "Мужика-то нет, не от кого рожать, черт побери!" Самое основное отличие женщины от мужчины – то, что она умеет производить потомство, а мы, дураки, не умеем. Моя задача была – дать Полине здоровых детей, а дальше – освободить ее время. От кухни, уборки... Если мужчина за жизнь не заработал на то, чтобы устроить тебе досуг, хоть и красавец, – грош ему цена", – цитирует телеведущего StarHit.