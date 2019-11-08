Отказавшегося от ребенка Головина поставили на место

В четверг, 7 ноября, состоялось заседание суда по делу актера Александра Головина. Звезду сериала "Кадетство" обязали ежемесячно перечислять дочери алименты в размере двух минимальных размеров оплаты труда.
Головин остался доволен. В личном микроблоге артист поблагодарил адвокатов за помощь: "Без них невозможно было бы добиться законности и справедливости в этом нашумевшем деле. Благодаря им суд принял решение, которое меня полностью удовлетворяет. Всем мира и добра!"
Напомним, что скандал вокруг внебрачной наследницы разгорелся в начале этого года. В эфире федерального канала визажист Светлана Белогурова заявила, что в 2017 году у нее завязался роман с Александром Головиным. По словам женщины, после рождения общего ребенка актер перестал выходить с ней на связь.
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