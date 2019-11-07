Колхоз на выгуле: Рудковская потрясла грудью на концерте Билана

Как пишет "Экспресс газета", Яна Рудковская традиционно пытается "зажечь" во время выступлений Димы Билана. А недавно продюсер озадачила подписчиков подобными танцами и на концерте Светланы Лободы.
Пользователей Рудковская насмешила, заставив вспомнить о нелепых танцах на корпоративах. Большинство комментаторов сошлись во мнении, что статус светских львиц не влияет на умение красиво двигаться. "Колхоз на выгуле😂!" – посмеялась одна из подписчиц продюсера.
Многие отметили, что каждый раз все сводится к неловким взмахам руками и неуклюжим па. Рудковской и ее подругам посоветовали взять несколько уроков или прекратить позориться.
"Это не танцы, а сиськотряс. "Браво" здесь только Диме", – написали подписчики Яны.
Некоторые, наоборот, поддержали женщину. Мол, всегда найдется тот, кто танцует еще хуже, а тут хоть на красивых дам посмотреть можно.
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