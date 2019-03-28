"Такие вещи вытворяет!": жена высказалась о самочувствии сраженного инсультом Носкова
По словам женщины, бывший участник группы "Парк Горького" еще до конца не восстановился и пока продолжает проходить реабилитацию. Несмотря на это Николай Носков уже трудится над записью нового альбома.
Вместе с ним над пластинкой работают автор текстов Игорь Брусенцев и певец Александр Иванов, выступающий под псевдонимом Ivan. Супруга артиста уверена, что предстоящий альбом понравится слушателям. "Альбом будет великолепным! Я не рекламирую, это мое личное ощущение. Я безумно рада, что Николай такие вещи вытворяет!" – поделилась она в интервью "Комсомольской правде".
Напомним, весной 2017 года музыкант был доставлен в столичную больницу, врачи поставили ему серьезный диагноз – "ишемический спинальный инсульт". Больше недели Николай Носков провел в реанимации. К счастью, ему удалось перенести удар, и вскоре артист пошел на поправку.
Супруга исполнителя утверждает, что причиной инсульта стал сильный стресс. Музыкант сильно нервничал из-за срыва концертов. "Он очень сильно нервничал. У него были большие неприятности. У него был срыв гастролей по вине организаторов. Я считаю, что это только поэтому с ним случилось", – заявила Марина.
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