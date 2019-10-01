Найдено леденящее душу объяснение песен Буйнова

Автор публикации предложил вслушаться в старые песни музыканта. "Вроде песни как песни, а на самом деле какой-то кошмар", – пишет канал. Для разбора предлагаются хиты "Падают листья" и "Парле Франсе".
"Из текста очевидно: Александр Буйнов рад, что умирают люди. "Ну и пусть", – говорит исполнитель, "меньше народу – больше кислороду". Никак по-другому это понимать нельзя", - интерпретируют первую композицию. Еще более леденящее душу объяснение найдено у второй песни, в которой певец ласкает довольно странную особу. Канал называет ее "обколотой филлерами" женщиной.
"Но есть и более дикий пример. Для его разгадки мне потребуются специалисты по садо-мазо… Народный артист поет песню любимой женщине. Его возлюбленная находится на одном конце. И на другом конце тоже находится она. Как это можно понять?..", – задается вопросом автор публикации.
По его мнению, на песню "Парле Франсе" снят "совершенно порнографический клип, где обколотая филлерами женщина обнимается с Александром Буйновым в золотом дворце", а потом умирает. Отметим, такая интерпретация известных композиций может кому-то показаться слишком смелой и спорной.
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