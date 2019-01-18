Известная модель рассказала о ежедневных жестких побоях
27-летняя фитнес-модель только теперь решилась рассказать свою историю. Эстефания надеется, что это поможет другим жертвам домашнего насилия избавиться от травмирующих отношений.
На странице Перейры в Instagram вместо обычных фотографий ее красивого тела появились шокирующие снимки Эстефании с синяками и порезами. Модель рассказала, что в первое время бойфренд ограничивался словесными издевательствами. Однако, поскольку девушка не давала ему отпора, быстро перешел к рукоприкладству.
"Я была жертвой домашнего насилия с 24 до 26 лет. Это были два самых грустных года в моей жизни. Я чувствовала себя мертвой внутри, но теперь я вижу жизнь по-другому, люблю и уважаю себя", – написала Перейра.
Чем закончилась история, модель не уточняет, передает Life.ru. Подписчики так и не узнали, обратилась ли девушка в полицию или просто ушла от мучителя. Ясно только, что страшное позади. "Теперь я могу выложить их, потому что начинаю чувствовать себя здоровой. Мое сердце зажило, и я в порядке", – пишет модель о снимках.
Подписчики поддержали фитнес-модель Эстефанию Перейру и поблагодарили за поучительную историю. Они согласны с тем, что прочитавшие пост модели женщины должны понять: по-настоящему любящий человек никогда не причинит им вреда.
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