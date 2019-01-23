Виторган отомстил любовнику Собчак согласно древнему обычаю

Психолог прокомментировала поведение участников звездного любовного треугольника. История была бы обыденной, если бы в ней не были замешаны публичные люди.

"Дать в морду сопернику - древний метод, подсказываемый древним мозгом, – считает кандидат медицинских наук, клинический психолог Люция Сулейманова. – Слабость ли это, как пишет Елена Миро? Это с какой точки зрения смотреть. С точки зрения светского поведения - это не слабость, а моветон. Но Виторган никогда себя и не позиционировал в качестве светского персонажа. Богомолов – тем более. Могут ли набить друг другу физиономии интеллигентные люди? Почему нет. Они живые, у них есть эмоции. А когда эти эмоции месяц подогреваются желтой прессой, то разрядка почти неминуема".

Судя по травмам Богомолова, сила гнева Виторгана была велика. И на репутационные потери в момент встречи ему было действительно плевать. "Его точно "отпустило" после драки. Хотя бы слегка", – уверена психолог. По словам эксперта, что должно полегчать и Богомолову, ведь получить в лицо в данном случае – это как отсидеть за реальное преступление, которое ты осознаешь. А вот Ксения могла бы получить архаичное удовольствие от драки двух мужчин за себя. Но его, как раз, могут омрачать репутационные потери. Впрочем, она на таких вещах раньше не зацикливалась.

Резюме Люции Сулеймановой следующее: в каждом из нас дремлет неандерталец. Его реакции беспощадно точны. Стоит ли их будить?

Возможно, это полезное напоминание о том, что мы живые, настоящие. И о том, что иногда хороша бережность друг к другу. А когда ее нет, но есть куча желающих представить ножку и посмотреть как ты будешь корячиться в грязи, неандерталец говорит "стоп!" и бьет в морду. С криком "я тоже человек и у меня есть чувства".