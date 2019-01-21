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Пугачева и Галкин пришли в восторг от сексуальности Лободы

Светлана Лобода. Фото: пресс-служба
Собрать три шеститысячных "Крокуса" под завязку – задача для артиста сегодня практически непосильная. Да и никто из современных музыкантов не вызывает такого интереса. Разве что Светлана Лобода, которая за последние два года получила все главные музыкальные награды страны – от "Золотого граммофона" до "Песни года". И считается главным хитмейкером на российской эстраде. 
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Сольники Лободы состоялись во многом вопреки. В октябре прошлого года, за пару дней до концертов, Светлана потеряла сознание прямо во время репетиции, была экстренно госпитализирована и прооперирована из-за проблем с почками.

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Светлана Сергеевна Лобода

Светлана Сергеевна Лобода певица

Потом – новая напасть. Продюсер исполнительницы Нателла Крапивина с ужасом вспоминает, как на репетиции ногу Светланы засосал траволатор, и потребовалось срочно делать рентген. И снова остановка. 

Правда, после этого артистка на многое посмотрела иначе и многое в шоу решила переделать – например, как призналась корреспонденту "Дни.Ру",  уже отшитые костюмы для всего коллектива были отправлены на помойку и заказаны новые.  

Светлана Лобода. Фото: пресс-служба

Лучший режиссер, лучшие музыканты, лучший балет – Лобода во всем привыкла быть перфекционистом. Видимо, это и позволило ей стать самой популярной артисткой страны, которая делает качественную музыку с европейским звучанием и график концертов которой расписан на год вперед.

Светлана Лобода. Фото: пресс-служба

Лобода не привыкла сдаваться. Ее девиз: "Только вперед, только вперед!" И в итоге она представила шоу, которое задало новые высоты в российском шоу-бизнесе. Оно сделано по лучшим западным стандартам и как минимум не уступает программам Мадонны, Милен Фармер и других мегадив. Пневмолифты, подвижные платформы, модный видеосэмплинг, 3D-проекции, большой оркестр, летающая машина и вращающаяся в разных плоскостях платформа с ударными инструментами, на которых играла Светлана, – от обилия задумок на протяжении почти трех часов просто захватывало дух. Ну и, конечно, хиты – от композиции Be My Valentine, с которой участвовала в "Евровидении", до SuperStar и "Инстадрамы". Причем большинство песен прозвучало в новых модных аранжировках.

Светлана Лобода. Фото: пресс-служба

Этой программой певица словно бы пригласила поклонников в свой мир и приоткрыла им закулисье жизни артиста. Вот на экране видео, на котором она в гостиничном номере готовится к концерту, вот ее гримируют, а вот уже идет за кулисами "Крокуса" на сцену. И Лободе очень нравится, что этот ее мир так полюбился публике.

Светлана Лобода. Фото: Феликс Грозданов/Дни.ру

Благодаря продуманной режиссуре и слаженности команды, работающей как единый механизм, управляемый Светланой Лободой, шоу выглядело концептуальным и дорогим. Это отметила и Алла Пугачева, которая вместе с Максимом Галкиным наблюдала за программой из VIP-ложи. "Номер 1 – так описала увиденное Примадонна. – Стильно, эффектно, очень сексуально. Певица знает, что и для кого делает, и делает все с большим вкусом". Многие даже решили, что Алла Борисовна тем самым назвала имя своей преемницы и благословила Лободу. Хотя Светлана и считает, что Примадонну заменить невозможно.

Николай Басков, Любовь Успенская, Алла Пугачева и Максим Галкин. Фото: пресс-служба

Максим Галкин, судя по восторженной реакции, тоже остался доволен концертом. Интересно, что ровно пять месяцев назад, 20 августа 2018 года, Пугачева с супругом тоже были на шоу Лободы в Юрмале, правда, видели другую программу. Тогда после концерта она пришла в гримерку Светланы – чтобы лично выразить восхищение и поблагодарить. "В зале много молодежи. Это очень хорошо. Они будут стареть вместе с тобой. Значит, это надолго!" – сказала тогда Примадонна.

Интересно, что среди почетных гостей в зале было много уроженцев Украины – земляков Лободы. Любовь Успенская, Алексеев, Таисия Повалий – все они сегодня задают модные тренды в российской поп-музыке. Таисия Повалий призналась, что очень гордится Лободой, давно следит за ее творчеством и восторгается точеной фигурой. "То, что ты делаешь на сцене, это фантастика, я смотрела раскрыв рот от восторга и училась", – заметила Таисия Николаевна на банкете после концерта.

Светлана Лобода. Фото: Феликс Грозданов/Дни.ру

Лобода, конечно, как явление уникальна. Она – живое воплощение секса! – штурмует эфиры и лучшие сцены России, зарубежья. При этом ей удается быть мамой двух дочерей и, как она говорит, не против родить мальчика. У нее все получится. Она – боец. И поцелованная Богом. 

Автор: Феликс Грозданов21 января 2019, 12:35
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