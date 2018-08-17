Спасибо, что не голый: нетрезвого Панина с дочкой выкинули из самолета за дебош

Алексей Панин попал в очередной скандал. Артист устроил дебош в самолете.

Инцидент произошел в Симферополе, откуда актер вместе с дочкой должен был улететь в Москву. Когда лайнер был готов отправиться в путь, Алексей решил встать и походить по салону, сообщает Пятый канал.

Бортпроводники попросили артиста присесть, но он отказался выполнять распоряжения и в целом вел себя неадекватно. Экипажу пришлось прибегнуть к помощи полиции. Панина вывели из салона, из-за дебоша рейс был задержан на два часа.

Изумленные пассажиры сняли все происходящее на фото и видео. Кадры уже размещены в Сети. На одном из снимков действительно видна дочь Алексея. Девочка выглядит испуганной – ей явно неловко за отца, передает НСН.

В свою очередь Панин отрицает причастность к произошедшему. Актер заверил, что на кадрах не он, и посоветовал узнать подробности у правоохранителей. "Может, вы позвоните в полицию Симферополя и узнаете, кто там устроил дебош? Мне нечего рассказывать, у меня ничего не произошло в самолете", – заявил он в беседе с StarHit.

Между тем в Сети с юмором восприняли выходку артиста. Народ посчитал, что он немного выпил и испугался лететь. "Скажите спасибо, что не голый бегал по самолету", – пошутила поклонники Алексея.