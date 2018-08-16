Бесстыжий Панин в поношенных женских трусах предстал во всей красе

Артист продолжает отдыхать в Крыму. Он получает удовольствие сам и радует других.

Судя по геолокации, указанной на странице Алексея в социальной сети Instagram, сейчас артист пребывает в живописном крымском Симеизе. Этот поселок славится гейскими и нудистскими пляжами, красивой природой и ласковым морем. Панин, как известно, человек без комплексов, поэтому и устремился в место неги и свободы.

Прежде поклонники его упрекали, что-де слишком часто позирует в костюме Адама и трясет своими внушающими зависть органами. Поэтому Панин решил порадовать всех ревнителей морали и нравственности. И надел трусы! Правда, почему-то женские и слегка поношенные. "Других не было, – пояснил актер. – Надеюсь, теперь все успокоятся".

Ему нравится эпатировать публику, заставлять ханжей нервничать. Он забавляется, видя, как пресса бросается на его снимки в жанре ню и тиражирует, смакует, упивается...

Публикация от Алексей Панин (@alexeypanin99) 15 Авг 2018 в 5:28 PDT

А вот люди в комментариях к снимку поливают актера ядом и желчью. Или, напротив, умиляются. "Бывают же такие неприятные, до рвоты, люди, как Панин", "Алексей, кокошки плохо заправил", "Бомбические труселя", "Скоро зима! Конечно, надо трусишки побольше, а то причиндалы будут бо-бо", "Мне кажется, я поняла, отчего планировался запрет о запрете кружевного белья", "Алексей, как непривычно вас видеть в трусах! Без них вы еще пикантнее!" – отзываются люди об увиденном. Некоторые даже почему-то решили, что это старые трусы Волочковой. Она тоже любит публично оголяться и позировать ради хайпа.