"Шпага что надо": появившийся без трусов Панин поразил размером

Ну не любит актер нижнее белье! Мешает оно ему. Особенно на такой жаре, когда все потеет. Отпуск артист предпочел провести в Крыму, где есть знаменитый нудистский пляж.

Алексею Панину есть чем потрясти во всех смыслах этого слова. И актер пользуется любой возможностью, чтобы похвастаться тем, чем его наградила природа. К тому же рядом были красивые женщины, дети. А кому еще продемонстрировать размеры?! Судя по многочисленным фотографиям с отдыха, компанию артисту составила Анна Чумаченко – профессиональный тренер для беременных. Без трусов эта красавица из Минска ужас как хороша!

Публикация от Алексей Панин (@alexeypanin99) 10 Авг 2018 в 7:25 PDT

Не обошлось и без мужчин. Тем более Панин не раз подчеркивал свою бисексуальность и гордился однополыми экспериментами. "Дикий скалистый пляж. Эта четверка наслаждается жизнью. Море, крымское вино, разговоры о искусстве – это наше дневное. Что было и будет вечером и ночью, останется за кадром!" – туманно описал фотографию с актером Дмитрий из Минска, который работает фитнес-инструктором.

Публикация от Алексей Панин (@alexeypanin99) 11 Авг 2018 в 7:16 PDT

Панин очень любит провоцировать и потом смотреть на реакцию публики. Его умиляют ревнители нравственности, которые обвиняют артиста в распутстве и аморальности. Правда, причинное место на фотографиях он закрыл руками или заретушировал, дабы не дразнить гусей. Правильно ли это? Тут мнения пользователей разделились.

Публикация от Научный подход к фитнесу. (@dmitry.4u) 10 Авг 2018 в 9:34 PDT

"Не нужно было замазывать – там шпага что надо. Ее показывать не грех", – восхитился парень, явно знакомый с размерами Панина. "Послушайте, если сейчас все, кто отдыхает на пляже, разденутся и начнут **** трясти перед камерой, а потом все выложат в Instagram, хорошо будет?", "Достал уже со своей промежностью! Займись делом – дом построй, колодец выкопай, сад посади, кур разведи! Отвлекись от своих причиндалов, а то зациклился на них!", "Потертые и изношенные гениталии прятать надо, а не показывать", "Алексей, а дочка тоже при Вас неглиже ходит? Мне просто интересно. Может, я неправильно живу..." – возмутились ханжи.

