Панин на всю страну показал фото голой семьи

Эксклюзив Интервью Шатающегося Гафта заподозрили в пьянстве Сафронов о свадьбе с Волочковой Дом-2

Выбор читателей

"Полутруп и моральные покойники": Пугачевой плюнули в душу после праздника
Бузова врезала опозорившейся Самойловой
Вдова актера Невинного сделала страшное признание о Табакове
Алла Пугачева: "Все, хватит, надоело!"
Гости в ужасе от конфуза на свадьбе принца Гарри и Меган Маркл
Галкин сделал сенсационное заявление после скандала с детьми
партнеры
Пятница 1 июня
Лента новостей
14:11
Россия сделала предложение отравленной Скрипаль
14:01
Детям показывали фейерверк: страшные кадры из горящего ТЦ в Иркутске
13:36
В США раскрыли план ядерной атаки на Россию
13:26
Названы опасные последствия развода
12:43
Две сотни социальных объектов появятся в Москве
12:37
В Петербурге похитили таксиста-узбека
12:26
Новый поворот в крушении Ан-148: пассажиров убил командир судна
12:08
В игровой комнате иркутского ТЦ обгорели 10 детей
11:56
Раскованная учительница станцевала стриптиз на выпускном (видео)
11:52
Житель Подмосковья украл из магазина телевизор, мыло и зубную пасту
11:50
В столице построят более 270 километров дорог
11:22
Звезда сериала "Друзья" уходит с телевидения
11:16
Назван новый тренер "Реала"
11:14
Самолет экстренно сел из-за невыносимо вонючего пассажира
10:43
Российского тренера жестоко затравили на Украине
10:09
Главные события Москвы
10:09
В России из-за жуткой метели нарушено авиасообщение
10:01
Украинцы перегрызлись после "воскрешения" Бабченко
09:50
ЦБ отозвал лицензию у регионального банка
09:38
Бесстыжая бабушка Кондулайнен снялась голой
09:37
Маленький мальчик удивил реакцией на ласки Порошенко
09:18
Москвичи паникуют из-за нового маньяка-кусаки
09:11
Лазарева сняли на груди у юных красавцев
08:55
Разошлись в разные стороны: Муцениеце откровенно о разрыве с Прилучным
08:46
Долина заявила о вынужденной смене фамилии
08:41
Абрамович лишился самого важного после скандала
08:35
Чудовищный пожар на мусорном полигоне под Москвой увеличился до гектара
08:29
Взбешенный Лещенко устроил разнос Волчек из-за гнусной матерщины
08:16
Как изменится жизнь россиян с 1 июня
08:15
Барановская пристроила сына на Первый канал
07:48
Любовный гороскоп на месяц
07:47
У метро на юго-востоке Москвы горят торговые павильоны
21:58
Зачем Украина втаптывает себя в грязь
21:53
В Москве при пожаре в палатке с шаурмой погиб человек
21:47
Европа стонет от безрассудных решений Трампа
21:45
Родившую от известного футболиста россиянку признали лживой эскортницей
21:40
Шнуров назвал причину развода с танцовщицей
21:38
"Взяли и показали пальцем на Россию": Малайзию возмутило расследование катастрофы Boeing
21:12
"Люто ненавидит мужчин": Открылась тайна Юлии Барановской
20:55
Пойманный за руку Михалков оправдался за дикие доходы
20:37
Надменную Самойлову заподозрили в мухлеже
20:17
Цымбалюк об убийстве Бабченко: мне предлагали много долларов
20:13
Голая телеведущая из Челябинска объявила о поисках мужа
19:52
На мусорке в Москве найден мертвый младенец
19:32
Джонни Депп попал в ДТП на гастролях в России
19:14
Безумные регионы: ростовский завод торговал сосисками с пола и мясом с бактериями
19:12
"На Расторгуева похож": Шарапова показала взрослого сына
18:57
"Воскресший" Бабченко поблагодарил Порошенко за убийство
18:41
Меган Маркл отправила на покой Елизавету II
18:34
Когда придет конец золотому веку журналистики
18:21
Банк Хоум Кредит объявил победителей реалити-шоу о смарт-шопинге
18:12
Чубайс замахнулся на пенсионные накопления граждан
18:07
"Воскрес в морге и пошел смотреть новости": Бабченко раскрыл детали своего убийства
17:46
Мокрая Федорова попала впросак из-за интимного фото
17:29
Звезда сериала "Маргоша" попала в беду
17:12
Неуловимый гусь прервал бейсбольный матч и врезался в табло (видео)
16:45
Россиянам разрешили отдыхать на деньги работодателя
16:43
Защищавшая пьяного водителя россиянка расцарапала лицо полицейскому
16:37
Киев нелепо оправдался за позорное "убийство" Бабченко
16:24
"Как бы я хотела умереть": родившая певица оказалась в тяжелом состоянии
16:05
Российский сыр признан потенциально опасным
15:56
Киев поставил крест на русском языке
15:39
Вашингтон устроил порку Порошенко за спектакль с Бабченко
15:37
Как Порошенко выставил Украину на посмешище
15:36
Сестра Егора Крида врезала финалистке шоу "Холостяк"
15:26
Хороший улов: акула попалась на удочку и прокатила рыбака на лодке (видео)
15:25
Вдова Михаила Задорнова сделала заявление после скандала с наследством
15:13
Россия обвела Трампа вокруг пальца
15:12
Вскрылись шокирующие подробности о тайной армии телепатов
15:07
"ЕР" готова к проведению праймериз
14:56
Секс над трассой "Формулы-1" попал на видео
14:50
Бузова на максималках: красотка показала новые формы
14:48
В Петербурге из-за проверки закрыли станцию метро
14:34
Жирующая Собчак побирается ради новой авантюры
14:25
Зидан ушел из мадридского "Реала"
14:24
Русские бегут из Лондона после ухода Абрамовича
14:24
Вскрылись обман и манипуляции расчетливой Костенко
13:53
С деньгами Захарченко уплыли и миллионы Хорошавина
13:46
Москвичей предупредили о заморозках в последний день весны
13:33
"Хороший актер Гафт, но пьяница!": водитель заявил об алкоголизме звезды
13:25
В Москве спасли придавленную кроватью женщину
13:10
"Лучше разойтись": Лена Темникова откровенно о разрыве отношений
13:06
Влияние имен и прозвищ на судьбу человека
13:05
Одряхлевший Шустер шокировал странным видом
12:54
Тяжелые соматические заболевания старости: Пугачева задумалась о госпитализации
12:46
Что купить ребенку: советы родителям
12:28
Отсутствие секса убивает женщин
12:26
Под Москвой новорожденного смыли в унитаз
12:06
Шурыгина показала сына родившей Стриженовой
11:41
"Она станет прекрасной женой": Сафронов о свадьбе с Волочковой
11:19
Запад назвал идиотизмом подлую акцию Порошенко
11:16
Василий Уткин о российских футболистах: Больше надежд нет
10:53
На Прилучного набросились из-за обнародованных фото другой женщины
10:45
Знаменитый спортсмен разбился на мотоцикле
10:41
Энрике Иглесиас едва не погиб в горящей машине перед концертом в Москве
10:18
Собчак с глубоким декольте опозорилась из-за слов о Бабченко
10:14
Пенсия на носу, а туда же: известная актриса ждет ребенка от молодого
09:45
Найден неожиданный способ лечения рака крови
09:43
На западе Москвы перевернулась бетономешалка
09:33
Видео первой брачной ночи Леры Кудрявцевой произвело фурор в Сети
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Тяжелобольной Джигарханян из палаты обнародовал завещание
"Я тебя зарою!": Стриженова с вываливающейся грудью матом орала у Малахова
Надменную Самойлову заподозрили в мухлеже
Беременная Наташа Королева рассталась с мужем и ушла к другому
"Воскресший" предатель Бабченко сделал свинское заявление о Путине
"Она станет прекрасной женой": Сафронов о свадьбе с Волочковой
Шоу-бизнес

Панин на всю страну показал фото голой семьи

Алексей Панин. Фото:vk.com/hypepanin
Скандально известный актер Алексей Панин снова отличился. На сей раз артист опубликовал фотографию, на которой снята семья, причем ее члены полностью раздеты.

Продолжение: "Позорище какое-то": Рапунцель вывалила грудь в забегаловке
прочитано 2258 раз

Сегодня, 1 июня, в России отмечается День защиты детей. В честь важной даты Алексей Панин решил поздравить народ, опубликовав на своей официальной страничке в социальной сети Instagram неоднозначный кадр. На снимке на фоне моря или океана позирует счастливо улыбающаяся семья. Изюминка фото в том, что все персонажи на нем абсолютно голые.

ПО ТЕМЕ

"Угомонитесь": вранье взорвало оплеванного Панина

Святой Панин: актера внезапно оскорбил вопрос об онанизме

 Звездный Инстаграм

Сюжеты Звездный Инстаграм

Алексей Вячеславович Панин

Алексей Вячеславович Панин актер

Многочисленные подписчики прокомментировали публикацию скандально известного актера. "Да.. когда то все мы были детьми.. С Днем Защиты детей!!! (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "С праздником доченьу твою 😊", "Здоровья, радости, солнца и больше детских улыбок и звонкого смеха!!!!!", "А разве детей не надо все 365 дней в году защищать⁉ 😎", – поинтересовалась у актера подписчица. Панин ей ответил: "вы правы! Но это не нашей стране! В нашей стране только воруют по честному. Все остальное показуха.✌".

Отметим, что Алексею досталось много поздравлений в адрес дочери. Вот некоторые: "Малышку Нюсю с праздником!!! И Вас, Алексей, с прекрасной дочей :-)", "Леха братушка здоровья твоей дочери это самое главное и тебе счастья и настоящей любви".

К слову, ранее Алексей Панин выложил видео, на котором запечатлел свою наследницу, девятилетнюю Анну. Девочка в компании отца и двух бабушек сидит за столом и играет в карты. "В картишки дуемся.♦♣♥♠ ", – коротко сообщил Панин. Поклонники пришли в восторг от девочки. "Обожаю Нюсю😍этот ее взгляд искренний😍😍😍😍", "Как мне не хватает моей прабабушки... Мы с ней играли часто в карты... АНЯ У ВАС ПРЕКРАСНАЯ😍💋", "душевное видео", "Доча у тебя классная", – высказались восхищенные поклонники.

Автор: Наталья Аряева1 июня 2018, 14:49
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как менялся Алексей Панин

567

комментарии

Политика

Зачем Украина втаптывает себя в грязь
Вашингтон устроил порку Порошенко за спектакль с Бабченко
Россия обвела Трампа вокруг пальца
Запад назвал идиотизмом подлую акцию Порошенко

Шоу-бизнес

"Перспективы самые ужасные": родившая Зейналова рассказала о недуге
"Позорище какое-то": Рапунцель вывалила грудь в забегаловке
Панин на всю страну показал фото голой семьи
Анджелина Джоли снова станет мамой

Проишествия

Москвичи паникуют из-за нового маньяка-кусаки
Энрике Иглесиас едва не погиб в горящей машине перед концертом в Москве
Убийство предателя Бабченко стало трагедией для Украины
Жуткие кадры с места убийства журналиста Бабченко

Lifestyle

Пойманный за руку Михалков оправдался за дикие доходы
Стресс и поджог: раскрыта тайна смерти Александра Абдулова
В Москве Джонни Деппа забросали нижним бельем
Что стало с красавицей-актрисой из "Покровских ворот"
Шоу-бизнес

Надменную Самойлову заподозрили в мухлеже

Родственников певицы распекли за излишнюю предприимчивость
Шоу-бизнес

Шнуров назвал причину развода с танцовщицей

Сергей снова заинтриговал россиян
Шоу-бизнес

Панин на всю страну показал фото голой семьи

Актер нестандартно поздравил россиян
Шоу-бизнес

"Позорище какое-то": Рапунцель вывалила грудь в забегаловке

Девушку упрекнули в недобросовестном исполнении родительских обязанностей

Гороскоп

Любовный гороскоп на месяц
"Люто ненавидит мужчин": Открылась тайна Юлии Барановской
Гороскоп здоровья на июнь
Почему дети Пугачевой похожи на Киркорова

Фоторепортажи

Лазарева сняли на груди у юных красавцев
Бузова на максималках: красотка показала новые формы
От войны в Чечне до любви к НАТО: путь предателя Бабченко
Что связывает фигуристку Медведеву с хоккеистом Ковальчуком

Спорт

Российского тренера жестоко затравили на Украине
Родившую от известного футболиста россиянку признали лживой эскортницей
Губерниев в ужасе от сообщений о смерти Овечкина
Василий Уткин о российских футболистах: Больше надежд нет

Регионы

Детям показывали фейерверк: страшные кадры из горящего ТЦ в Иркутске
Безумные регионы: ростовский завод торговал сосисками с пола и мясом с бактериями
Совратившая школьника учительница погибла в страшной аварии
Голая телеведущая из Челябинска объявила о поисках мужа
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. nesterov@dni.ru