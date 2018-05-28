"Угомонитесь": вранье взорвало оплеванного Панина

Провокатор и по совместительству актер Алексей Панин разразился гневной отповедью в сторону журналистов. Артист заявил, что пресса пишет про него исключительно вранье.

В своем Instagram артист опубликовал короткое видео. Сидя за рулем движущегося автомобиля, Алексей на камеру отчитывает газетчиков, которые его буквально заплевали. Мол, в некоторых популярных изданиях написано, что у Панина отобрали права в марте 2018 года, а это в корне не верно.

"Уважаемые говнокаппатели", – взрываясь от гнева, обратился к акулам пера Алексей. "Не врите людям! Алексея Панина никто прав не лишал. Я как ездил, так и езжу. То, что это рассматривалось в суде – это в законную силу не вступало. Никто меня прав не лишал. Вы уже и так наврали всей стране, что у меня миллионные долги. Я после всех обжалований в суде должен 91 тысячу", – попытался оправдаться артист.

"Пожалуйста, угомонитесь!", – воззвал к совести газетчиков актер и напомнил, что в своих соцсетях постоянно выкладывает просьбы о помощи больным детям, но эти посты, к его сожалению, не транслируются СМИ. "Вы на ровном месте пытаетесь устроить какую-то бурю в стакане и засрать народу голову угомонитесь уже", – завершил гневную тираду актер.

Публикация от Алексей Панин (@alexeypanin99) 28 Май 2018 в 9:08 PDT

Добавим, что уж кто-кто, а Алексей Панин сам мастер делать, как он выразился, "бурю в стакане". Вспомнить только громкую историю, которую он с друзьями придумал для журналистов телеканала НТВ, в надежде заработать на гонорарах от ток-шоу. Тогда знакомые артиста заявили, что он их ограбил и домогался собаку. После, он записал и выложил в Сеть провокационной видео, как его несовершеннолетняя дочь везет тележку с несколькими бутылками пива. В общем, как поговаривали в старину: "Не искал бы вину в селе, а искал бы ее в себе".