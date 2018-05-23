Святой Панин: актера внезапно оскорбил вопрос об онанизме

Скандальный артист Алексей Панин отличился с неожиданной стороны. Дело в том, что звезду эпатажа смутил неприличный вопрос журналиста Юрия Дудя.

Панин, который не пренебрегает нецензурной лексикой и любит создавать вокруг себя ореол мятежного героя с отрицательным обаянием, разозлился на вопрос о мастурбации. В коротком ролике в Instagram он заявил, что некоторые вопросы представляют собой "отпечаток советского общества".

По словам актера, он разочаровался в Дуде. "Только мне понравился Дудь после интервью с Серебряковым и материалом про Балабанова. Подписался на Дудя, и уже второй анонс с разными людьми я слышу вопрос: "Как часто ты мастурбируешь?" Это, наверное, отпечаток советского общества", – сказал Панин. Он предположил, что таким образом журналист хочет удивить собеседника.

По мнению артиста, на такие "каверзные вопросики" можно поймать только закомплексованных и ущербных людей. "Журналист не должен так себя вести", – вынес вердикт Дудю Алексей Панин.

Публикация от Алексей Панин (@alexeypanin99) 4 Апр 2018 в 1:29 PDT

На просьбу подписчиков встретиться с журналистом и дать ему интервью Панин ответил, что ему это не интересно. "Если бы пошел, то только для того, чтобы его "умыть", – ответил артист.