Галкин рассказал о появлении Путина на шоу "Давай поженимся"

Популярный телеведущий, юморист, шоумен Максим Галкин поведал о появлении на шоу "Давай поженимся" Владимира Путина. Якобы за главного холостяка страны сразились Роза Сябитова и Лариса Гузеева.

На днях в Кремле состоялся концерт Максим Галкина. Говорят, в шеститысячном зале яблоку было негде упасть. Почти три часа без антракта артист не давал продохнуть зрителям от шуток. Так, Максим прошелся по политикам. Причем сделал это довольно жестко, после чего посетовал: "Я каждый раз, когда так шучу в Кремле, думаю: в следующий раз буду, наверное, выступать в "Меридиане" на Калужской. Наверное, потому что по отцу я русский, а по маме – еврей. Когда шучу про политику, я абсолютно русский. А потом после концерта думаю: "Зачем я это сказал?" Это во мне еврей проснулся".

Максим начал свои политические шутки с личности Ксении Собчак. "Моя подруга Ксения Собчак пожертвовала своей политической девственностью и отдалась. Она молодец: три месяца пыталась быть благостной. Я ее встретил, она говорит: "Я уже еле сдерживаюсь", – ляпнул артист.

Не постеснялся Галкин и пошутить про президента. Чего только стоит сцена, как якобы Владимир Путин попал на программу "Давай поженимся". Тогда за главного холостяка страны развернулась "битва титанов": сваха Роза Сябитова против актрисы и ведущей Ларисы Гузеевой, сообщает сайт "Комсомольская правда".

Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru) 24 Мар 2018 в 4:27 PDT

Не обошел вниманием юморист и поп-короля отечественной эстрады Филиппа Киркорова. К примеру, о любви артиста к шопингу Максим высказался так: "Филя на себе носит все, что заработал!" А затем Галкин похвалил певца. "Спасибо Филиппу Киркорову, помог с новым хитом. "Цвет настроения синий, внутри мартини, а в руках бикини". У меня столько мыслей возникло сразу: "Цвет настроения красный — Ленин лежит напрасно. Цвет настроения желтый – зря не поел крыжовник. Цвет настроения бурый – Жирик кричал, что дура!"