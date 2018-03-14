Максим Галкин откровенно о срыве и передозировке
23 марта состоится новый концерт Максима Галкина. Артист, который еще успевает вести четыре шоу на Первом канале, представит новую программу. Он признался, что очень сложно каждый раз придумывать что-то новое.
Галкин уверен, что юмор лечит. "Эффект, правда, недолго держится – потом человек погружается в свою жизнь, но, тем не менее, от легких заболеваний, таких как депрессия, паника, страх, повседневная грусть, юмор помогает. В этом отношении мы врачи", – отметил артист.
Бывает даже передозировка юмора. Максим рассказал такую историю: "Бывало, люди выбивали зубы. Клянусь! Женщина выбила два передних зуба – так хохотала, что ударилась о стоящее впереди кресло".
Рассказал Галкин и о личной жизни. "У меня жена (певица Алла Пугачева. – Прим. ред.) достаточно умная, чтобы делать вид, что я главный", – сообщил юморист. Шоумен признался, что любит поесть и просто обожает тонкие блинчики. "Многие люди, которые наблюдают, как я ем, даже если они на диете, срываются и начинают есть со мной", – поведал артист.
На протяжении многих лет Галкин и Пугачева живут в собственном замке в деревне Грязь. Юморист отметил, что название деревни совершенно не отражает ее сути. "Там очень чистые почвы песчаные. Ну назвали так исторически. Когда-то Алле московские власти предложили квартиру в Последнем переулке – есть такой в центре города. Она сказала: "Как вы это себе представляете? Свою жизнь она закончила в Последнем переулке..." И отказалась только из-за названия. Может быть, если бы я не влюбил Аллу в красоты этой деревни, она бы тоже сказала: "Нет, не поселимся", – рассказал Галкин.
К дому артистов буквально водят экскурсии. "У нас останавливаются "Икарусы", выходят люди. Автобусы наполняются в центре Москвы, едут в Звенигород – там много красивых мест. И одна из остановок – наш дом. Люди выходят около нашего продуктового маленького магазинчика, идут к нашему дому пешком. Я, бывает, с башни наблюдаю за этой процессией. Они фотографируются. Я им иногда машу рукой", – цитирует Галкина сайт "Комсомольская правда".
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