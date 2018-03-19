Бесстыжего Панина ликвидировали после публичного обнажения

Скандально известный артист Алексей Панин поплатился за публикацию неприличного фото. Его официальный Instagram-аккаунт ликвидировали.

На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Алексей Панин опубликовал фотографию, сделанную в ванной комнате. На снимке артист, известный своими скандальными выходками, запечатлен абсолютно голым. Впрочем, все интимные места актер прикрыл... любимой женщиной, которую выставил перед собой.

Отметим, что девушка тоже снята без одежды. Судя по довольным лицам Алексея и его избранницы, парочка не стесняется позировать в чем мать родила и публиковать снимок в социальной сети.

Впрочем, не успели артист и его возлюбленная насладиться комментариями, оставленными ошеломленными подписчиками, как администрация Instagram заблокировала страничку Панина. В условиях использования указано, что публикация обнаженных фото недопустима, поэтому неудивительно, что аккаунт Алексея был заблокирован.

Простите, подписчики, все ради работы:) Малышок-голышок снова забанен в Instagram за неприличные фотки pic.twitter.com/3ehK1fV1hc — Евгений Абрамкин (@eugene_abramkin) 19 марта 2018 г.

Тем не менее некоторые интернет-пользователи умудрились скопировать изображение голого Панина и его раздетой дамы. Комментарии не заставили себя ждать. "Ну хотя бы не с собакой", "о боже опять за свое (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Хайпа не хватает", "Ну раз в кино не снимают хоть сам себя снимет", "Снова голый. Ну сколько можно??", "Малышок-голышок снова забанен в Instagram за неприличные фотки", – высказались комментаторы.

Ранее стало известно, что на Алексее Панине висят огромные долги, и он в буквальном смысле может остаться без штанов. Сайт УФССП сообщил, что на актере – 211 исполнительных производств, самым свежим из которых меньше месяца. По разным данным, сумма задолженности может превышать два миллиона рублей. Однако Панин уверяет, что не может погасить долги из-за безденежья. Судебные приставы уже запустили процедуру оценки его имущества, после чего оно будет выставлено на торги.