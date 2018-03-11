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Деспот Панин заставил вопить провинившуюся дочь

Алексей Панин. Фото: instagram.com/alekseypanin77
Знаменитый актер Алексей Панин решил наказать свою дочь Анну. "Жесткую порку" он записал на видео.
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Скандальный ролик артист опубликовал на своей странице в Instagram. Панин сначала хотел выпороть дочь ремнем, но потом, видимо, смягчился, и взялся за тапок.

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Алексей Вячеславович Панин

Алексей Вячеславович Панин актер

"Не надо, папа, не надо!" – кричала убегающая от отца девочка. В конце концов Панин заставил дочь вопить так, что даже соседи наверняка услышали.

Некоторые пользователи сети выразили мнение, что Панин ведет себя как настоящий деспот. Но, судя по всему, ролик был постановочный: Анна постоянно смеялась. Тем не менее, остается непонятно, что же на самом деле произошло за кадром.

За что девочка получила "жесткую порку", так и остается загадкой. Возможно, Панин рассвирепел после того, как его дочь выложила ролик, где она катит по магазину тележку с пивом. Видеозапись спровоцировала настоящий скандал.

"Как писали Dni.Ru, по этому поводу высказался член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме Вадим Манукян. "Сегодня ему дочка за пивом бегает со счастливым лицом, а завтра она сигарет папочке из магазина принесет? И все так радужно и весело. А на самом деле, что с ребенком будет дальше? Куда подобное "шутливое" воспитание ее заведет?" – недоумевает он.

При этом Панина, судя по всему, то, что произошло в магазине, только рассмешило. "За хлебушком сходила" – сказал он дочери, не сдерживая смех.

11 марта 2018, 10:18

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