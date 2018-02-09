Молодая беременная жена Диброва выставила огромную грудь

Молодая супруга телеведущего Дмитрия Диброва Полина подогрела слухи о своей четвертой беременности. Жена шоумена опубликовала в соцсети снимок, на котором открыто демонстрирует свою беременность.



На фотографии Полина в сиреневом пеньюаре нежно придерживает рукой живот. Накидка из легкой ткани подчеркивает не только интересное положение женщины, но и ее огромную грудь.

Поклонники предположили, что в семействе Дибровых грядет очередное пополнение. Но судя по подписи, снимок сделан во время прошлой беременности Полины.

"На фото ребенок за две недели до появления.... Ребенок – это я 🤷🏼♀ Даже представить себе не могла – что такое мама! А ведь это главная профессия женщины и каждая проходит свой путь сама! Это и есть институт материнства – жизнь", – прокомментировала фото Диброва (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены – прим. ред.).

Подписчики отметили, что Полине очень идет беременность. "Что может быть красивее, на этой земле, чем женщина, в ожидании ЧУДА", "Полина, Вы потрясающе красивая , молодая мамочка", "До чего же украшает беременность женщин", – написали поклонники под фото.

Публикация от POLINA DIBROVA (@polinadibrova) Фев 9, 2018 в 5:22 PST

Отметим, что летом 2017 года в интервью Полина призналась, что пока они с супругом решили заострить внимание на воспитании сыновей, а не рождении нового ребенка. "Если говорить про меня, то физически я готова родить хоть десятерых. Но пока мы с Димой решили бросить все силы на воспитание наших мальчиков и максимум времени уделять им. Хотя не исключено, что, когда сыновья немного повзрослеют, мы решим вновь стать родителями", – рассказывала тогда Диброва.

