Жена Диброва отправилась в роддом

Жена телеведущего Дмитрия Диброва Полина посетила роддом в Ростове-на-Дону. 28-летняя супруга шоумена рассказала о том, как протекали три ее беременности.

Полина Диброва успевает не только воспитывать троих сыновей, вести аккаунты в социальных сетях, уделять внимание мужу, но и вести собственную колонку про роды. Ради нового материала Полина отправилась в один из роддомов Ростова-на-Дону.

При этом девушка призналась, что все ее роды состоялись в одном месте. И его выбрал именно ее муж Дмитрий Дибров. "Я послушная жена. Как муж сказал – так я и сделала. Все трое детей – Сашенька, Федор и Илья появились на свет в одном медицинском учреждении. Когда я забеременела во второй раз, в Лапино (подмосковный поселок, где живет семья. – Прим.ред.) построили филиал роддома, в котором я впервые стала мамой. После этого я рожала буквально через дорогу от дома", – рассказала Полина.

В беседе с будущими мамами супруга шоумена поведала о том, как протекали ее беременности. "Витамины я принимала только в первом триместре. Еще много плавала. Больше никакими физическими упражнениями не занималась. Курсы для будущих мам посещала только во время третьей беременности, а до этого всю необходимую информацию искала в интернете", – цитирует Полину Woman`s Day.

enter; width:100%;"> Публикация от POLINA DIBROVA (@polinadibrova) Июн 13 2017 в 12:42 PDT

Во время беременности Диброва могла позволить себе любой гастрономический каприз. На диете Полина не сидела. "Если бы мне пришло в голову полакомиться фастфудом, я бы не раздумывая это сделала, поскольку считаю, если организм чего-то просит, значит, ему это нужно. Мне, к счастью, хотелось качественной и полезной еды", – отметила мать троих детей.

Зашла речь и о четвертом ребенке. Полина призналась, что пока они с супругом решили заострить внимание на воспитании сыновей. "Если говорить про меня, то физически я готова родить хоть десятерых. Но пока мы с Димой решили бросить все силы на воспитание наших мальчиков и максимум времени уделять им. Хотя не исключено, что, когда сыновья немного повзрослеют, мы решим вновь стать родителями".

Дибровы выразила уверенность, что именно беременная женщина должна решить, где и с помощью какого доктора ей рожать. В заключение Полина посоветовала просто наслаждаться беременностью. "Это всего лишь девять месяцев. Честно говоря, я очень скучала по животику. Первое время даже Дима, бывало, клал руку на живот, а я с улыбкой спрашивала: "Ты что? Там уже никого нет". Поэтому советую максимально наслаждаться этими прекрасными моментами жизни", – обратилась к ростовским роженицам Полина Диброва.