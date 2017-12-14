Что случилось с внешностью молодой жены Диброва

Многочисленные поклонники недоумевают из-за внешности молодой супруги Дмитрия Диброва Полины. Фанаты сделали вывод, что жена шоумена округлилась, а некоторые предположили, что она ждет четвертого ребенка.

Поводом для слухов стали свежие фотографии Полины Дибровой, которые она опубликовала фотографии на своей официальной страничке в социальной сети Instagram. На снимках супруга популярного телеведущего и шоумена Дмитрия Диброва выглядит, по мнению подписчиков, полноватой и с округлившимся животом.

"Вы в положении?)", "Вооот) мне тоже показалось, что животик кругленький)", "у меня тоже подозрения, что Полина и Дмитрий ждут четвертого ребенка. чет как-то она так тщательно прячется за сына))) Полиночка, скажите, вы правда беременны???" – засыпали вопросами 28-летнюю Диброву.

Некоторые журналисты прошерстили личную страничку супруги шоумена. Полина регулярно обновляет свой аккаунт, однако, как подметили особо наблюдательные репортеры, публикует материалы разные по времени. То есть не все фотографии и видео отражают настоящее время, некоторые относятся к прошлому. Исходя из таких выводов, работники СМИ сделали предположение, что Полина Диброва может делать это намеренно, к примеру, чтобы скрыть четвертую беременность.

Публикация от POLINA DIBROVA (@polinadibrova) Дек 13 2017 в 12:50 PST

Публикация от POLINA DIBROVA (@polinadibrova) Дек 4 2017 в 10:16 PST

Отметим, что еще летом в интервью Полина призналась, что пока они с супругом решили заострить внимание на воспитании сыновей, а не рождении нового ребенка. "Если говорить про меня, то физически я готова родить хоть десятерых. Но пока мы с Димой решили бросить все силы на воспитание наших мальчиков и максимум времени уделять им. Хотя не исключено, что, когда сыновья немного повзрослеют, мы решим вновь стать родителями".