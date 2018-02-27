Бисексуального Панина гонят из страны после возмутительного гей-парада

Любителю извращений снова влетело. Впрочем, актер привык слышать оскорбления в свой адрес.

Алексей Панин не раз говорил, что способен любить и мужчин, и женщин. Во время съемок украинского шоу "Детектор лжи" актер признался, что у него был однополый секс. По словам Панина, этот опыт очень понравился, и теперь он его регулярно повторяет.

"Наверное, мало кто сможет обвинить меня в немужественности или в том, что я не мужчина. И мужские поступки – это все-таки не всегда секс, кто с кем занимается. Я не ухаживаю за мужчинами, я не встречаюсь с ними, я не хожу на свидания, я не дарю им цветы. Это просто было сексуальное разнообразие", – пояснил Алексей.

Эпатажный актер сорвал маски и с некоторых коллег. Например, публично прошелся по пятому мужу Аллы Пугачевой. "Ты гомосексуалист, который живет со старой женщиной", – заявил он юмористу Максиму Галкину. А потом подчеркнул: "Что касается гомосексуализма, я сказал правду. Я, например, бисексуал. Не считаю, что это оскорбление".

Панин очень хочет, чтобы в России разрешили провести гей-парад. На своей странице в соцсети Instagram он опубликовал фото подобного мероприятия в лояльной Европе. "В нашей стране будет хорошо жить тогда, года люди начнут любить и уважать друг друга. Улыбайтесь и больше *******!" – призвал артист.

Публикация от Alexey Panin (@alekseypanin77) Фев 27, 2018 в 12:33 PST

Правда, этот кадр вызвал шквал возмущения у его подписчиков: "Зоофил!", "Перестанем скоро размножаться и вымрем! Я рада, что в России парада никогда не будет!", "Вали в свою толерантную Европу и ******** там со всем, с чем можно", "Гомосексуализм – это болезнь", "Вы за пропаганду всего, как бы помягче написать, нетрадиционного?"