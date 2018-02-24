Интеллектуальное дно: звезда КВН дерзко ответила Бузовой на оскорбление

Бывший участник КВН Алексей Скороходов высказался по поводу конфликта с певицей Ольгой Бузовой. По его словам, артистка первая начала его оскорблять.

Судя по всему, юморист считает, что во всем виноваты фанаты исполнительницы. Он назвал поклонников творчества Бузовой интеллектуальным дном.

"Вы лишь едите комбикорм, который вам в корыто насыпает ваша хозяйка! При этом лично к Бузовой у меня претензий нет (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – Прим. ред.)", – отметил Скороходов.

Артист даже похвалил коллегу. "Молодец она! Зарабатывает бабки на любви людей жрать говно!" – добавил он.

Звезда КВН напомнила, с чего начался конфликт. "Я выложил картинку, которая кому-то показалась не смешной. Я не оскорблял Бузову, а весь конфликт у меня со сворой обезумевших инста-комментаторов", – пишет юморист.

Он добавил, что именно Бузова первая оскорбила его: певица назвала Скороходова недомужчиной. "Но я на это не обижаюсь", – заключил Скороходов.

Публикация от �� Официальный домовой �� (@kuzkin_durdom2) Фев 24, 2018 в 3:05 PST

Напомним, что ведущая "Дома-2" пригрозила звезде КВН судом. "Называть меня шлюхой и оскорблять моих поклонников, называя их мразями и собаками я не позволю никому", – написала она на своей странице в социальной сети Instagram.

На защиту исполнительницы встал и резидент Comedy Club Тимур Батрутдинов. Как писали Dni.Ru, он извинился за поведение Скороходова.