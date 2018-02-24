Звезда КВН публично назвала Бузову путаной
Начинающая певица сама заявила об оскорблениях в социальной сети Instagram. Похоже, звезда настроена серьезно: Бузова пригрозила обидчику судом.
"Сегодня один "недомужчина" с которым мы работаем на одном канале позволил публично меня оскорбить. К сожалению, те, которых я считала своими друзьями из камеди никак не повлияли на эту ситуацию", – пожаловалась она. Ведущая рассказала, что досталось и ее поклонникам. Она пообещала никогда не давать в обиду фанатов.
"Называть меня шлюхой и оскорблять моих поклонников, называя их мразями и собаками я не позволю никому", – подчеркнула Бузова. При этом певица отметила, что у нее нет влиятельных защитников и все свои проблемы она вынуждена решать сама.
Позже Скороходов ответил на реплику звезды. "Уличный пес Глебати (псевдоним Скороходова – Прим. ред.) стряхнул шерсть, чтобы стрясти блох, которые подцепил на улице Бузовая 86. Спасибо всем за настроение. Смеяться над убогими – одна из древнейших забав", – написал он в комментариях.
Отреагировал на происходящее и юморист Тимур Батрутдинов, которому приписывают роман с Ольгой Бузовой. Он пояснил, в чем суть конфликта. По его словам, Скороходов оставил отметку "Мне нравится" под оскорбительным комментарием.
Артист уверен, что все это чистое недоразумение. "Еще раз прошу прощения за неадекватную выходку своего коллеги. К сожалению, не имею возможности залезть в голову каждому человеку, пишущему гадости и остановить его. У меня, например, по поводу тебя совершенно иное мнение, и тебя не должно интересовать мнение другого человека, которому на тебя плевать", – цитирует его РЕН-ТВ.
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