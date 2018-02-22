В Сеть утекли фото голой Бузовой

Ольга Бузова приняла участие в пикантной фотосессии. Тело звезды скандально известного реалити-шоу "Дом-2" украсили лишь драгоценные камни.

В Сети появились фотографии Ольги Бузовой, которая снялась специально для журнала "Дом-2". На некоторых снимках поющая ведущая запечатлена без одежды. Тело знойной брюнетки украсила лишь россыпь драгоценных камней, которым придали дополнительный блеск с помощью фотошопа. На другом фото плечи Ольги присыпали снегом.

Многочисленные поклонники неоднозначно отнеслись к снимкам. По мнению одних фанатов, специалисты явно перестарались с фотошопом и ретушью. Особо внимательные пользователи даже умудрились разглядеть, что у Бузовой "пропал" один сосок.

Еще часть зрителей, по всей видимости, рассматривавших Ольгу через увеличительное стекло, заявили, что она перестала быть похожей на себя. И дело не в работе фотохудожника, а в профессиональной деятельности пластического хирурга и косметолога. Дескать, Бузова явно перестаралась в своем стремлении достичь идеала красоты.

Публикация от Журнал «ДОМ-2» (@dom2magazine) Фев 22, 2018 в 2:31 PST

Другие поклонники пришли в восторг от фотографий и рассыпались в комплиментах. "Фотки очень красивые (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Показывать то и нечего, плоская", "Качество конечно огонь🔥. Но на*** рот то открыт везде?", "Очень красивая и нежная😻", "Красивая....но время берет все таки свое.....", "Что то она тут сама не своя", "Честно говоря, ничего плохого не думаю о Оли, но тут ее кожу слишком преукрасили, но это нормально", – высказались пользователи Сети.