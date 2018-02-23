Харламов умоляет друга бросить Бузову

Гарик Харламов публично обсудил с Тимуром Батрутдиновым отношения последнего с Ольгой Бузовой. Разговор произошел на сцене Comedy Club.



В эфире ТНТ Харламов и Батрутдинов пытались разыграть случай, произошедший в аптеке, однако вскоре перешли на выяснение отношений. Сначала Гарик подшутил над Тимуром. "Он мутит с Бузовой", – презрительно заявил шоумен.

Потом и вовсе стал не стесняясь обсуждать отношения комика и телеведущей. К примеру, Харламов заявил, что аудитория Instagram Батрутдинова выросла благодаря Бузовой.

"А что плохого в Оле? Она прекрасная, красивая, талантливая девушка, актриса неплохая, поет прикольно", – попытался защитить девушку Тимур.

В ответ на это Гарик сообщил, что ведущая "Дома-2" заколдовала его коллегу. По словам шоумена, очень скоро Тимур и Оля начнут снимать совместные клипы.

А если Батрутдинов женится на Бузовой, его ждет, по мнению комика, не самая веселая участь. "Ты готов к тому, что в семье с детьми будешь сидеть ты? Я бы не доверял Бузовой сидеть с детьми. Ты сам будешь рожать, а у нее клип будет записываться в это время", – предупредил друга Гарик.

Тут не выдержала уже сама Бузова. Ольга выбежала на сцену и принялась уговаривать Тимура уйти из проекта. "Я пришла за тобой. Они же тебе все завидуют. Ты посмотри на себя, какой ты красивый, какой ты сексуальный, какой ты умный. Да ты вообще самый смешной из Comedy. Тимур, пойдем со мной. Comedy никто уже не смотрит, все смотрят мои сториз", – заявила ведущая "Дома-2".

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) Фев 22, 2018 в 2:23 PST

Харламов, обескураженный такой наглостью, поставил Батрутдинову ультиматум: или он, или Бузова. Телеведущая в ответ разделась до красного купальника, в котором отдыхала в Таиланде. Гарик не стушевался и повторил ее трюк – на юмористе тоже оказался красный костюм с молнией на груди.

"Оль, просто послушай. Чувствую, что я на финале "Холостяка". Мое призвание – это юмор, поэтому веселиться, прикалываться – вот это все мое. Я выбираю тебя", – заявил Тимур, взял певицу за руку и убежал с ней за кулисы.

