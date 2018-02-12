Колдун погиб в авиакатастрофе Ан-148

Возлюбленная знаменитости сообщила о трагедии. По ее словам, у парня было видение.

Среди жертв разбившегося 11 февраля в Подмосковье Ан-148 был знаменитый уральский колдун Илья Ставский. Как рассказали его друзья, Илья "помогал людям найти себя". Он занимался амулетами, аурой и энергетикой человека, однако прибыли это не приносило.

11 февраля Илье исполнялось 33 года, и этот день он хотел провести со своей живущей в Москве девушкой Натальей. Мысль поехать на день рождения в столицу пришла Ставскому спонтанно.

"Я ему говорила: "Давай, я к тебе прилечу?" Но он ответил: "Что мы тут делать будем?" И он приехал, мы хорошо время провели. А в Орск я к Илье собиралась лететь 16 февраля, на свой день рождения", – рыдает Наталья.

Она отметила, что накануне трагедии у молодого человека было странное видение. "Я знаю о его увлечении, о магии, о том, что он что-то чувствует, – цитирует девушку "КП-Екатеринбург". – У Ильи был магический шар. Он говорил, что увидел в нем очень много полиции в поле. На свой день рождения он сперва хотел "шизгару" устроить, вечеринку. Но потом решил, что видение с полицией – это предупреждение. Вдруг нас задержат. Поэтому сказал: "Все по-тихому проведем". Я ездила потом к месту трагедии – там и вправду было много полиции".

Напомним, что Ан-148 потерпел крушение в воскресенье, 11 февраля, между населенными пунктами Заворово и Степановское в Раменском районе Московской области. Лайнер, который вылетел из аэропорта Домодедово и должен был выполнить рейс из Москвы в Орск, пробыл в воздухе всего две минуты. На борту было 65 пассажиров и шесть членов экипажа – всего 71 человек. Никто из них не выжил.

