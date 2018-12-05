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Облачившуюся в скафандр Штурм позвали замуж

Наталья Штурм. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look
Певица Наталья Штурм заинтриговала поклонников. Звезда скоро выходит замуж.
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Именно так считают фолловеры артистки в Instagram. Наталья опубликовала в личном микроблоге снимок. В кадре на безымянном пальце ее правой руки красуется помолвочное кольцо. Загадочная публикация навела фанатов на мысль о скорой свадьбе.

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Наталья Юрьевна Штурм

Наталья Юрьевна Штурм Певица

Отметим, что Штурм сейчас наслаждается отдыхом в Дубае. Компанию красотке составляет таинственный мужчина, лицо которого певица тщательно скрывает от любопытных глаз.

Примечательно, что ранее Наталья говорила, что ее новые отношения нельзя назвать серьезными. Артистка еще не успела влюбиться.

Также пользователи Сети заметили, что обожающая оголятся по случаю и без Штурм на свидание с возлюбленным почему-то пришла в плотном кожаном комбинезоне и высоких ботинках на босу ногу. Кто-то даже написал звезде, что на курорте, где температура воздуха вечером редко падает ниже 25 градусов, она в своем "скафандре" выглядит нелепо.

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Публикация от Natalia Shturm (@nataliashturm)

"Не жарко в комбинезоне из кожи? Поди жопа в мыле?" – написала Наталье поклонница. Штурм поспешила ответить завистнице: "Жопа у Вас в мыле, у меня – попочка с пропеллером".

Автор: Руслана Алексеева5 декабря 2018, 18:36
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