Макеева высказалась о своем провальном браке на телешоу

Анастасию Макееву можно назвать баловнем судьбы, во всяком случае, в том, что касается карьеры. А вот в личной жизни артистке не повезло.

Анастасия Макеева – одна из самых привлекательных актрис отечественного кинематографа. Однако ее карьера началась с роли в мюзикле "Дракула". Тогда Настя была студенткой. "Это был конец 2000-го года, и за каждый выход в спектакле я получала 100 долларов. Это было нереально много! И я собой горжусь", – похвасталась Макеева.

Актриса получила красный диплом ГИТИСа, а затем – роль у мэтра кино Карена Шахназарова. "Это были одни из самых необыкновенных съемок в моей жизни. Карен Георгиевич начинал снимать фильм "Всадник по имени Смерть", и ему нужна была яркая актриса, которая зайдет, застрелит генерала и скажет два слова. Видимо, таких он не нашел среди актрис. Я же тогда подрабатывала моделью, и его помощники через агентство вышли на меня. И я вместе с другими девушками – человек пятьдесят – пришла на "Мосфильм". Поговорила с Шахназаровым. Видимо, что-то во мне ему понравилось, и он предложил мне попробоваться на одну из главных ролей", – рассказала Анастасия.

Сотрудничество Макеевой с маститым режиссером продолжилось в другом фильме – "Анна Каренина. История Вронского". Казалось, что и в личной жизни Анастасии везет. Она была замужем за композитором и исполнителем Глебом Матвейчуком, они выглядели гармоничной парой, общественность была от них без ума. Тем удивительнее прозвучала новость о разводе.

В передаче Татьяны Устиновой "Мой герой" Анастасия Макеева так высказалась о своем провальном браке: "Я вышла замуж за очень скромного человека, талантливого композитора, к которому испытывала чувство, восхищение, мечтала создать с ним крепкую семью. Но все меняется, люди меняются. Мы прошли огонь и воду, а медные трубы – нет…"