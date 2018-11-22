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"Доска": у забывшей про белье Собчак не нашли грудь

Ксения Собчак. Фото: www.globallookpress.com
Телеведущая Ксения Собчак посетила гламурную вечеринку. Знаменитость продемонстрировала поклонникам шикарную фигуру и роскошный наряд.
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В личном микроблоге Собчак опубликовала отчет с торжества. Она выложила коллаж из двух фото, на которых позирует в облегающем платье молочного цвета.

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Ксения Анатольевна Собчак

Ксения Анатольевна Собчак теле- и радиоведущая

Наряд сидел на Ксении как влитой. Фасон подчеркивал осиную талию звезды, позволял продемонстрировать завистницам и сплетницам отличный пресс и по-девичьи аккуратные плечи.

Фанаты пришли в восторг от нежного образа Ксении. В комментариях к публикации звезду осыпали комплиментами. Особо внимательные отметили, что под платьем у знаменитости нет белья.

"Ксения,Вы бесподобны! (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Умная стильная красивая женщина", "ВЕЛИКОЛЕПНО 😎😍!!!", "Богиня ⭐️👏👏", "Ишь чо удумала)) хороша чертовка😍", "Платье огонь, правда с бельем его не наденешь)))", "Ни когда не видела вас такой восхитительно – нежной! Образ, Платье – блеск! Поздравляю !", "Очень люблю Ксюшу!!!Она настоящая. Не притворяется, не лицемерит, не прогибается!!!!Эталонный журналист и политик!!!Я разделяю Ее взгляды на многие вещи !!!" – слагали хвалебные оды интернет-обыватели.

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Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak)

Примечательно, что злопыхатели тоже не дремали, они принялись критиковать телеведущую, приписывая ей недостатки, мол, тощая, грудь даже под микроскопом не найти да и скрючилась, как старуха.   

"Что общего у Собчак и Бузовой? Две доски))", "лошадь красивое животное,а это гиена", "Глиста", "На сперматозоид похожа.😂🤣🤣", "Ужасный вид!!😢😢😢", – не унимались недоброжелатели. Завистники Собчак оказались в меньшинстве. 

Автор: Руслана Алексеева22 ноября 2018, 17:38
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