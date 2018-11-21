Собчак миловалась при всех с известным режиссером

В СМИ упорно муссируется информация, будто у Ксении Собчак есть любовник. На сей раз называется даже конкретное имя – режиссер Константин Богомолов.

В Москве состоялась премьера фильма знаменитого режиссера Ларса фон Триера "Дом, который построил Джек". Кинодеятель известен своими неоднозначными работами, поэтому и публика в кинотеатре была соответствующая.

Особенно выделялась скандально известная телеведущая Ксения Собчак, пришедшая на премьеру в светлом брючном костюме с декольте. В зрительном зале телеблондинка сидела рядом со знаменитым режиссером Константином Богомоловым.

Особо наблюдательные журналисты говорят, что это уже третье совместное появление Ксении и Константина на публике. Telegram-канал "Двойная сплошная" и вовсе высказал убеждение, что Собчак и Богомолов – любовники. Дескать, пара миловалась прямо в холле кинотеатра. Более того, утверждает источник, именно из-за телеведущей режиссер Константин Богомолов расстался с женой, актрисой Дарьей Мороз.

Интересно, что на той же премьере не было супруга Ксении, актера Максима Виторгана, хотя они часто вместе выходили в свет. Ранее артист приревновал жену, и ей пришлось публично оправдываться перед благоверным.

Все началось с того, что в своем Instagram журналистка опубликовала снимок с заместителем мэра Москвы Максимом Ликсутовым. Телеведущая и чиновник, плотно прижавшись друг к другу, сделали селфи. Фото как-то по-особенному подействовало на Максима Виторгана. Он в весьма ехидном тоне забросал жену вопросами: "А у всех москвичей будет возможность в таком формате обсудить транспортные проблемы? Круто. А за обед кто будет платить? Мэрия? Или можно к себе пригласить на гречку?"

Ксении пришлось оправдываться. "Максим, я вообще-то журналист. И встречаться с чиновниками формально и неформально – моя работа. Ты ревнуешь? Он симпатичный, но это был деловой обед, извини", – примирительно написала в комментариях Собчак.

