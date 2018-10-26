Петросян готов поставить жирную точку в разводе со Степаненко

Юморист станет свободным от брачных уз до Нового года. Об этом заявил адвокат Петросяна Сергей Жорин.

По словам юриста, вопрос о разводе окончательно будет решен 16 ноября. Тогда-то и будет поставлена жирная точка в этой драматической истории. Так что Евгений Петросян и Елена Степаненко совсем скоро станут свободными.

Вместе с тем, Хамовнический суд Москвы решил разделить вопросы расторжения брака и раздела имущества артистов. Именно на таком порядке настаивал Жорин, поскольку раздел недвижимости, счетов и культурных ценностей может длиться годами, передает РИА Новости.

Суд рассматривает два иска. Один – от юристов Степаненко и от представителей Петросяна. Юмористы пытались договориться мирным путем, но поделить имущество самостоятельно не смогли.

Напомним, что у супругов есть роскошная, баснословно дорогая квартира в центре столицы. Однако ни Петросян, ни Степаненко не забирать ее себе не спешат.

Как писали "Дни.ру", многие СМИ считают, что причиной развода пары стала молодая помощница Петросяна Татьяна Брухунова, которой приписывают роман с юмористом. Артист же настаивает на том, что все это не более, чем нелепые слухи. Петросян и Степаненко прожили в браке более 30 лет.