Валерию назвали престарелой девочкой после ее жестких слов
Певица Валерия дала откровенное интервью Лере Кудрявцевой. Поддержать певицу пришла ее дочь Анна Шульгина. Не секрет, что девушка состоит в серьезных отношениях с рэпером Слэмом. Валерия не стала скрывать, что не в восторге от выбора наследницы. "Мне трудно представить его в роли мужа и отца детей. Я не знаю почему. А как молодой человек – пусть будет, да", – любезно разрешила Валерия.
При этом Анна Шульгина, хоть и заявившая, что от матери у нее нет секретов и у них прекрасные отношения, сказала, что не будет прислушиваться к Валерии. "Восемьдесят процентов из ста, что я поступлю по-своем. Это моя жизнь. И даже если я наступлю на грабли, это будут мои грабли", – заявила Шульгина.
Валерия немедленно нашлась с ответом. Она рассказала о том, как в свое время не послушалась свою мать. которой очень не понравился ее тогдашний избранник Александр Шульгин. В свою очередь, Лера Кудрявцева поинтересовалась, готова ли Валерия стать бабушкой. Ответ певицы был весьма категоричен.
"Я детям часто говорю: ребята, если вы заводите семью, решаетесь на детей, то это ваша ответственность. Но вот само слово "бабушка" мне странно. Не могу на себя это примерить. И наверное, я бы не хотела, чтобы ко мне так обращались. Лучше – по имени", – сказала Валерия.
Эти слова певицы произвели эффект разорвавшейся бомбы в Сети. Общественность весьма негативно отреагировала на слова Валерии. "Уважаю Л.Долину за то, что та в свое время, когда у нее появилась внучка, во всех интервью заявила:"Я бабушка! И точка!". А эти все, престарелые "девочки".... по имени их называй..."Лерк, а Лерк... "... потерялись в реальности", "Наверное просто от Пригожина хочет родить, поэтому не готова стать бабушкой, а если в семье было насилие, то не одна нормальная Троих бы не рожала от плохого мужа. А бабулей стать придется это факт, да и пора уже...", "Что такого если твои внуки будут тебя называть бабушкой?! Престарелые "девочки" прям в точку", "Бедные внуки, собственных бабушек бабушками нельзя называть. Реально что -то сдвинуто в головах этих престарелых артисток", – возмущенно отреагировали пользователи Сети.
Кстати, ранее в интервью внук Аллы Пугачевой Дени Байсаров признался, что не называет Примадонну бабушкой. "Началось это с Никиты. Он первый стал к ней так обращаться. Ни он, ни я, ни Клава не зовем Аллу бабушкой. Потому что нельзя такую прекрасную женщину называть бабушкой. Она – Алла, Алуся! Она дала мне много ценных советов. Например, учила всегда: "Не давай людям говорить тебе "нет", – поведал юноша.
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