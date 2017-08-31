Валерия – Лере Кудрявцевой: Дура вообще была конченая

Певица Валерия стала очередной звездной гостьей ток-шоу Леры Кудрявцевой "Секрет на миллион". Певица дала откровенное интервью, однако пользователи Сети раскритиковали артистку за неискренность.

С началом осени на телевидении стартовали новые передачи и свежие сезоны уже завоевавших популярность шоу. Так, в обновленной программе Леры Кудрявцевой "Секрет на миллион" появится певица Валерия. Об этом стало известно из официального аккаунта ведущей в социальной сети Instagram.

Лера выложила короткое видео – анонс будущей передачи. В нем певица Валерия рассказала о первом муже, композиторе Леониде Ярошевском, который был ее первой любовью. Однако потом она считала его своей "первой ошибкой". Певица отметила, что когда они расстались, Ярошевский был не прочь получить от нее "отступные". "Было выпито какое-то количество снотворных таблеток", – сообщила Валерия Кудрявцевой о своем первом супруге.

Валерия поведала телеведущей и о своем втором муже, продюсере Александре Шульгине, которому родила трех детей. Певица без стеснения рассказала, как много испытала, будучи в этом браке, и призналась, что после развода находилась в постоянном страхе за свою жизнь и за жизнь своих дочери и сыновей.

Отметим, что Валерия оказалась довольно прямолинейной. Певица заявила: "Когда прокручиваю пленку своей жизни назад... Где же была голова-то вообще?.. Дура вообще была конченая..." Эта фраза покоробила многих пользователей Сети. Впрочем, не только она. Подписчики Кудрявцевой с недоверием отнеслись к откровениям певицы.

Публикация от KUDRYAVTSEVA LERA (@leratv) Авг 30 2017 в 3:34 PDT

"Какой там может быть секрет?? Она уже миллион раз все про себя рассказала, уже неинтересно... Наверняка снова про Шульгина, ничего нового", "Достала уже!!!! А муж бывший молчит, надо его послушать, вот это была б сенсация! Валерия, тебе не надоело играть одну и ту же роль???? Ах, слезы", "Короче, бегала от продюсера к продюсеру, других не рассматривала, а все невинной овечкой прикидывается", "Валерия всегда неискренняя", "Ее история уже достала реально. Многие страдают, развелись и забыли. А тут пиар-кампания просто", "Тем не менее самые хиты были при Шульгине..." – едко прокомментировали слова Валерии пользователи Сети.