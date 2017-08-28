Навку поздравили с пополнением в семье
На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Татьяна Навка опубликовала новую видеозапись. Главным героем забавного ролика стал щенок померанского шпица, за которым в полном восторге бегает младшая дочь Татьяны Надежда Пескова. "Ааааааааа🙈🙊🙉 Подарили 😍😍😍 У кого есть Померанский шпиц, поделитесь с нами секретами воспитания", – обратилась к многочисленным подписчикам Навка.
Реакция не замедлила последовать. "С пополнением в семействе! 🐕 Собака – лучший друг человека! Представляю, как вы все рады и как Надюша! Как вы назвали вашего любимца?😊 Померанцы очень классные, добрые!!! Как воспитывать не знаю, но желаю вам удачи с этим нелегким трудом 🤗", "Просто любить... они умные собаки вырастают в копий своих владельцев. Помики лучшие собаки... у меня их 3 🐕🐕🐕", "У Татьяны Волосожар такая собачка, уже взрослая. Поделится опытом с Вами", "Очень осторожно, хрупкие! С рук сами не прыгают, надо ставить на пол", – прокомментировали публикацию Навки поклонники.
Как предположили некоторые фанаты, щенка подарили не самой Татьяне, а ее младшей дочери Надежде. Ведь на днях девочка отметила день рождения. Ей исполнилось три года. В честь такого дня Навка опубликовала фотографию, на которой запечатлена сидящей в кровати вскоре после родов. На руках усталая, но совершенно счастливая фигуристка держит новорожденную дочь Надежду. "Самый лучший день !!! 3 года назад. Как 1 день 👼🏻🙊🙉🙈 " – подписала трогательный снимок спортсменка.
Напомним, Татьяна Навка и Дмитрий Песков сочетались браком в августе 2015 года. Торжество прошло в Сочи. На нем присутствовало множество представителей отечественного шоу-бизнеса, начиная с Филиппа Киркорова и заканчивая Леонидом Агутиным. Навка не устает уверять, что супруг сделал ее по-настоящему счастливой женщиной.
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