Алексей Панин: Моя дочка связалась с плохой компанией

Скандально известный актер Алексей Панин с дочкой Нюсей отдыхает в Крыму. Пока артист голышом плавает в море, его наследница связалась с "плохой компанией", как сам сообщил Панин.

Алексей Панин публикует отчет со своего отдыха в Крыму на страничке в социальной сети Instagram. Артиста сопровождает его любимая женщина и девятилетняя дочь Анна, которую тот ласково зовет Нюсей. Пока скандально известный актер развлекается в море, плескаясь абсолютно обнаженным вместе с пассией (вопрос, кто же их в это время снимает, не дает покоя многим комментаторам), дочь Панина тоже нашла себе занятие.

"Пока мы купаемся, моя дочка связалась с плохой компанией и стала фарцевать спиннерами.🎲💵😎 АННА ПАНИНА– ОФИЦИАЛЬНОЕ "ЛИЦО" СПИННЕРОВ В КРЫМУ.☎️" – написал в подписи к видеозаписи Алексей, на которой запечатлел девочку, стоящую за прилавком с модными среди молодежи гаджетами.

Отметим, что многочисленные подписчики в восторге от девочки. "Какая дочка у вас классная !", "Хахаха Обожаю Нюсю!!! Умница!!!", "Умница быстро схватывает))))) Папина доця, за что бы не взялась, во всем талантлива))))", "Маленькая принцесса 😍", "Она такая красивая прям куколка", "Коммерческая жилка 😂😂😂🙌", "Алексей, девочка – красотка!!! Ее ждет большое будущее!!! 🌹", "Видно, что дочь счастлива и любима😍 .а это главное:)" – выразили свое мнение подписчики.

enter; width:100%;"> Публикация от Панин Алексей (@panin.aleksey2018) Июл 3 2017 в 12:59 PDT

К слову, в октябре Анне исполнится десять лет и, как утверждает сам Алексей,тогда по закону она сама сможет решить, с кем из родителей ей остаться жить. Впрочем, Нюся уже сделала свой выбор.

"Мне говорят – беги! А куда бежать? К маме, которая странно себя ведет и постоянно пьет. Я не скучаю по ней и не хочу общаться, потому что она меня не понимает. Когда последний раз виделись, она так сжимала меня... Было некомфортно. Мне хорошо жить с папой!" – заявила в недавнем интервью Анна Панина.