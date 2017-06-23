Панина отправляют в тюрьму за развращение малолетней дочери

Петиция с требованием отобрать у оскандалившегося актера ребенка набирает популярность. Люди возмущены аморальностью артиста.

За две недели петиция на сайте Сhаnge.Org с требованием провести принудительную психиатрическую экспертизу актера Алексея Панина собрала множество подписей. И сегодня входит в топ-15 по популярности у пользователей. Причем многие не только подписываются под обращением к главному психиатру Департамента здравоохранения Москвы и другим компетентным чиновникам, но и оставляют комментарии под документом. Особенно людей возмущает то, что бесстыдства актера видит его малолетняя дочь.

Вот лишь некоторые из комментариев: "Публичный человек через СМИ, интернет развращает детей, а также такое лицо не может воспитывать несовершеннолетнего ребенка", "Данное лицо находится за пределами нравственности, он абсолютно не социален. Это страшно, поскольку такие люди публичны и своим абсолютно неадекватным поведением развращают детей и ставят себя выше норм поведения в обществе. Простите, но он – дно!", "Я считаю, что такого больного человека нужно оградить от собственного ребенка, чем быстрее, тем лучше, пока он не покалечил психику дочки".

enter; width:100%;"> Публикация от Панин Алексей (@panin.aleksey2018) Июн 15 2017 в 12:09 PDT

"Алексей просто потерял человеческий облик, и то, что он вытворяет, просто омерзительно. Если он склонен даже к такого рода извращениям, то кто может дать гарантию о безопасности ребенка", "Плохо, что давно отменили ЛТП (лечебно-трудовой профилакторий). Только ведь сколько таких Паниных, которые не актеры, а простые, больные люди", – считают подписавшиеся.

Публикация от Панин Алексей (@panin.aleksey2018) Фев 4 2017 в 11:23 PST

Но есть и те, кто требует более решительных мер – ареста актера. "Его срочно нужно изолировать!!! Вы сажаете маньяков на пожизненно!!! А здесь маньяк ходит по нашим дворам! В тюрьму его!", "На него уже можно было десятки раз завести уголовное дело за хулиганство, все доказательства – в интернете, и в процессе рассмотрения направить его на принудительную экспертизу, а потом – за решетку!" – пишут шокированные пользователи.

Публикация от Блокнот Звезды (@bloknot_stars) Июн 4 2017 в 5:21 PDT

Напомним, что лауреат Государственной премии Алексей Панин ассоциируется теперь лишь со скандалами. Он ходит по улице в женском белье, занимается онанизмом под окнами у людей, снимает трусы перед детьми на пляже, ласкает собаку, орально ублажает мужчин. Все это бесстыдство снимается на видео, а потом появляется в Сети.

