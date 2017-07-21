В Сеть попало интимное фото МакSим с мужчиной

По интернету гуляет провокационное фото, на котором запечатлены популярная певица МакSим и неизвестный обнаженный мужчина в постели. Оказалось, что интимное фото выложила сама артистка для рекламы нового сингла "На двоих".

На нашумевшем снимке МакSим позирует в одной рубашке, демонстрируя фотографу свои длинные ноги. Пока артистка скачет по кровати, изображающий ее бойфренда молодой человек делает вид, что спит.

У парня исполнительницы можно разглядеть тату-рукав и обнаженный мускулистый торс. Однако певица прыгает не потому, что в ее постели оказался такой красавец. Из сообщения звезды становится ясно, что она ликует из-за премьеры ее новой песни на iTunes. Мол, потенциальный хит "На двоих" уже доступен для скачивания.

Премьера сингла на радио намечена на 21 июля, поэтому сегодня у МакSим поистине счастливый день – она готовится взрывать музыкальные чарты с новым материалом и вновь стать кумиром тинейджеров, вопреки словам злопыхателей о том, что артистка утратила интерес к шоу-бизнесу и куда-то пропала.

На своей странице в Facebook МакSим рассказала и о новом клипе "На двоих". "Я появлюсь на экране в семи совершенно разных образах, среди которых студентка, путешественница и другие. В некоторых вы не встречали меня никогда, и сыграть столько разных персонажей было для меня настоящим удовольствием", – заинтриговала исполнительница.

Публикация от Марина Максимова (@maksimartist) Май 2 2017 в 7:02 PDT

По словам певицы, смысл клипа заключается в том, что кем бы девушка ни была, где бы ни находилась, если с ней рядом есть любимый человек, то ей с ним будет хорошо в любом обличье. "За съемки клипа отвечал Вадим Шатров, с которым мы уже работали. С ним я чувствовала себя по-настоящему комфортно, он настоящий профессионал своего дела и всегда улавливает мое настроение и эмоции, которые я хочу вложить в видео", – резюмировала артистка.

Публикация от Марина Максимова (@maksimartist) Май 1 2017 в 6:48 PDT

К слову, недавно поклонники выразили обеспокоенность из-за излишней худобы МакSим. Многие видят в этом признак скрытой болезни. Певица уверяет почитателей своего творчества, что с ней все в порядке и волноваться нет повода. Причиной своей стройности Марина называет интенсивные спортивные нагрузки: бег, плавание и даже бокс, которым начала не так давно заниматься.

