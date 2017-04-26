Почему певица МакSим скрывает лицо дочери

Стало известно, почему певица МакSим скрывает лицо младшей дочери. Оказалось, этого хочет ее отец.

Регулярно певица МакSим (настоящее имя Марина Максимова) радует многочисленных подписчиков публикациями, которые делает на своей официальной страничке в социальной сети Instagram. Артистка выкладывает фотографии и видеозаписи, посвященные подробностям ее общественной и частной жизни.

Также Марина публикует кадры, на которых запечатлена ее старшая дочь Александра. А вот фото младшей наследницы Марии певица по какой-то причине не показывает. Многочисленные подписчики буквально терялись в догадках, почему, и вот наконец Марина решила объяснить свое решение.

В интервью передаче "ОК на связи!" Максимова рассказала, что на абсолютной приватности жизни Марии настоял ее отец, бизнесмен Антон Петров. "Я мало показываю младшую дочь, потому что это было пожелание папы. Мы уважаем это пожелание и идем навстречу. Когда она сама захочет и будет проситься где-то появляться, мы будем размышлять над этим. Пока у нас решают взрослые", – сообщила певица.

Публикация от Марина Максимова (@maksimartist) Июн 27 2016 в 11:25 PDT

Марина отметила, что ее девочки очень разные. "Маленькая дочка совершенно творческая, и поет она очень громко. Она занимается английским плотно, говорит одинаково на английском и на русском. Поет на весь дом, очень это бывает весело, даже преподаватели смеются. Саша более вдумчивая девочка, более серьезная. Ну, и она чувствует свою ответственность. Она настоящая старшая сестра – такая, о которых в книжках пишут", – рассказала артистка.

Несмотря на юный возраст Александры и Марии, Марина уже сейчас загружает их различными занятиями. "Мне все время кажется, что я слишком мало им образования даю, хотя все, кто видит, сколько они занимаются, говорят: "Ну, дай же ты детям отдохнуть!" Человек должен приспосабливаться быть постоянно занятым, и тогда у него не хватает времени лениться", – уверена Марина Максимова.

Напомним, гражданский муж МакSим Антон Петров женился на другой. Бизнесмен ушел от артистки к студентке Елизавете Брыксиной. О том, что у гражданского супруга певицы есть другая женщина стало известно благодаря социальным сетям. В своем аккаунте Елизавета Брыксина романтично написала: "Как же быстро время летит… Уже год с тобой", сопроводив пост соответствующим снимком. Сложно представить, какой шок испытала артистка, узнав, что любимый проводит вечера с другой, особенно если учесть, что она ждала от Антона ребенка – была на седьмом месяце беременности.

Когда журналисты связались с Мариной, чтобы выяснить подробности, она не стала отпираться. "К сожалению, мы не смогли стать семьей, что скрывать. Жизнь непредсказуема. Любовь проходит. Пусть он будет счастлив", – грустно призналась МакSим.

