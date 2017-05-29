МакSим отменила концерты из-за болезни

Исполнительницу хита "Знаешь ли ты" экстренно перевезли из Турции в Москву. Находясь на отдыхе, девушка вынуждена была обратиться за медицинской помощью, поскольку почувствовала недомогание.

Dni.Ru связались с представительницей МакSим, Яной, которая прокомментировала информацию о болезни звезды: "Марина была госпитализирована, у нее диагностировали гастрит – ничего страшного в этом нет. Она в этот момент отдыхала в Турции. Пришлось досрочно возвращаться в Россию. Здесь Марину положили в больницу, но переживать не стоит, она идет на поправку. Вчера Марина уже выступала на фестивале "Жара". Яна также сообщила, что концерты МакSим в мае отменены. В связи с болезнью певица не смогла присутствовать и на премии Ru.Tv".

Марина прилетела на курорт, но наслаждалась отдыхом лишь несколько дней. У певицы возникли спазмы в области желудка, которые она попыталась снять самостоятельно, но лишь усугубила ситуацию. Врачи поставили диагноз "гастрит", а Марину положили в местную клинику. После того как поп-исполнительнице полегчало, ее тут же отправили на родину. Певица провела в стационаре несколько дней. Когда ее состояние улучшилось, девушка уехала за город на реабилитацию.

Публикация от Марина Максимова (@maksimartist) Май 2 2017 в 7:02 PDT

Напомним, поклонники давно обеспокоены излишней худобой МакSим. Многие видят в этом признак скрытой болезни. Певица уверяет почитателей своего творчества, что с ней все в порядке и беспокоиться нет повода. Причиной своей стройности Марина называет интенсивные спортивные нагрузки: бег, плавание и даже бокс, которым начала не так давно заниматься.