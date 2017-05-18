Светикову назвали внебрачной дочерью Киркорова

Популярная певица Светлана Светикова буквально продавливает экран своими яркими карими глазами. Эффектная, жгучая брюнетка призналась, что из-за горящих очей ее раньше называли внебрачной дочерью Филиппа Киркорова, чем немало удивила и позабавила подписчиков.

Многие почитатели выпускницы "Фабрики звезд-3" заметили, что после родов первенца Милана Светикова сильно похудела. Обеспокоенные подписчики в Instagram так ей и пишут, мол, что за изможденный вид, где незабываемая искорка в глазах и фирменный юношеский задор?

Светлане пришлось ответить пользователям Сети, куда все делось и какие изменения с ней произошли с возрастом. Возвращать подростковую припухлость 33-летняя исполнительница не собирается, как бы о том ни просили фанаты.

"Уважаемые любители "щечек", "горящих глаз" и "вечной молодости"... к сожалению, я не являюсь вашим единомышленником) я сторонник естественных изменений во внешности) мне 33 года. Моя кожа меняется) и не только в силу возраста... Я кормила сыночка очень долго (это сильно повлияло на качество кожи и тд...) но наверное не стоит объяснять, что мне дороже))) к косметологу заглядываю исключительно за увлажнением", – заверила Светикова, опровергая слухи о манипуляциях с лицом.

Публикация от Svetlana Svetikova �� (@svetikova_music) Май 17 2017 в 10:35 PDT

Своей внешностью артистка довольна. К пластическим хирургам Светлана в ближайшее время не собирается. "Для меня женщина красива только в том случае, если она красива своей внутренней и внешней ИСТИНОЙ природой. Я не понимаю и не могу принять эту "нелюбовь" к себе, которая с 25 лет так и тянет прекрасных девушек под иглу и тд....." – призналась артистка.

Ничего менять в себе Светикова не хочет, как и возвращаться к прошлому. "Про "горящие глаза".... Я как вспомню как мои глаза "горели" в юности....... ? меня еще называли "внебрачная дочь Киркорова".... ? – со смехом вспоминает певица, действительно внешне напоминающая поп-короля. – Ну уж нет) мне всегда нравились женщины с мягким и спокойным взглядом ) ну и про щечки ))) это уже дело вкуса. Они меня покинули при первой беременности, их возвращения я НЕ ЖДУ!!! УФ, наконец-то выговорилась.. меня больше волнует красота и разум сердца.......всем ☮💕", – миролюбиво завершила свое послание Светлана.

К слову, про "родство" с Киркоровым недавно сообщил и певец Алексей Чумаков. По словам артиста, поп-король называет его "кармическим братом". "Мы знакомы с @fkirkorov c 1997 года, но Филипп меня идентифицирует с 2003.:) – с иронией сообщил в Instagram Чумаков. – 15 лет общения-не мало. :) С тех пор мы и спели вместе неоднократно,и вели шоу, и даже успели пару раз поссориться и помириться.:)".

Алексей не жалеет комплиментов для "родственника". "Филипп – сложнейший, умнейший, хитрейший, трудолюбивейший, талантливейший человек. Не однозначный – а как иначе?:) Но,не смотря на пожизненные первые позиции в мире шоу-индустрии, в сердце он остался ребенком, верующим в добро, – сорвал маску с Киркорова Чумаков. – Я это знаю наверняка. Я видел его не в свете софитов. Я видел его уставшим, реальным, ежесекундно нуждающимся в счастье, как и каждый из нас".

Теперь певцы довольно близки. "Он называет меня "кармическим братом". Мы и правда во многом схожи... Хотя мое королевство – деревенька по сравнению с его владениями.:)", – пошутил Алексей.