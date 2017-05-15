Светлана Светикова ждет второго ребенка. Артистка мюзиклов показала округлившийся живот.

В семье артистки мюзиклов, звезды постановки "Нотр-Дам де Пари" Светланы Светиковой грядет пополнение. Певица, воплотившая на сцене незабвенную цыганку Эсмеральду, ждет второго ребенка. Об этом журналисты прознали после того, как певица опубликовала на своей официальной страничке в социальной сети Instagram фотографию, на которой запечатлена с сильно округлившимся животом.

На снимке, выполненном в черно-белом цвете, Светикова заснята в профиль. Свет таким образом падает на артистку, что виден только ее силуэт. "быть любовью......... ", – коротко подписала фотографию Светлана.

Многочисленные подписчики немедленно осыпали артистку поздравлениями и комплиментами. "Света поздравляю вас от души!!!!!", "Поздравляю 🌺🌺🌺 берегите себя🎈🎈🎈", "Света поздравляю вас. Здоровья вам и малышу. Это счастье быть мамой", "Столько всегда любви к сыну на фотографиях! А тут второе счастье! ☀️ Светлана, легкой беременности! Настоящая мамочка, любящая! 🌸", "Ого, ничего себе, поздравляю ", "Прекрасная новость!) Поздравляю!👍👌👏😘😍😊⭐🌟", "Всегда радуюсь твоим победам, а тут ТАКОЕ! Аж подпрыгнула от радости! Птичка, какая же умница, любви вселенской и радости каждого дня! Здоровья и гармонии! Аж ваЩе обрадовалась! Ух!!! Не переживай и жди чуда в спокойствии!!!" – написали обрадованные поклонники.

Публикация от Svetlana Svetikova �� (@svetikova_music) Май 14 2017 в 8:12 PDT

Напомним, Светлана Светикова и ее возлюбленный, фигурист-акробат Алексей Полищук воспитывают трехлетнего сына Милана. Ранее в интервью артистка рассказала о встрече с избранником: "Мы познакомились на ледовом шоу "Огни большого города" Ильи Авербуха, где я пела, а Алексей выступал в качестве ледового акробата. Он был всегда внимателен и заботлив и настолько сильно отличался от тех мужчин, которые встречались мне раньше, что вскоре произошло волшебство: вроде еще нет понимания, что любишь человека, а уже хочешь от него детей. Это странное чувство..."

Публикация от Svetlana Svetikova �� (@svetikova_music) Май 12 2017 в 4:24 PDT