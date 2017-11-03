Маленькая дочь Меньщикова попала в больницу

Супруга Степана Меньщикова из "Дома-2" Евгения сообщила о том, что находится в больнице. В клинику была госпитализирована их маленькая дочь, у которой внезапно начались конвульсии.

На своей официальной страничке в социальной сети Instagram супруга Степана Меньщикова Евгения опубликовала фотографию, на которой запечатлена с их дочкой во время крестин. Однако история, которая сопровождала снимок, оказалась очень тревожной. Евгения сообщила, что они с девочкой находятся в больнице.

"Лежим 4 день ,внезапно на ровном месте после прогулки начались судороги типа спазма мышечного -этого лучше конечно никому никогда не видеть и не сталкиваться ! Ребенок отключается полностью и бьется в конвульсиях !" – в ужасе рассказала Евгения.

Далее супруга Меньщикова сообщила, что конвульсии это следствие реакции организма маленького ребенка на высокую температуру. "Я ранее не сталкивалась и никогда не видела такого,как оказалось тут врачи говорят что у младенцев такая реакция бывает на температуру ,в первый раз у нас Ее вовсе не было. ,но нашли вирус ОРВИ ,температура появилась тут и на нее повторились судороги !" – сообщила супруга звезды "Дома-2".

Евгения отметила, что состояние дочки изменилось. "Сейчас 2 дня как состояние улучшилось и нет температуры ! Кто может сталкивался мамочки ? Что это такое вообще ! ? Младенческая реакция на вирус и температуру?" – обратилась к многочисленным подписчикам жена Меньщикова.

Публикация от ��Evgeniia Menshchikova �� (@evgeniyanetvoya2017) Окт 28 2017 в 3:10 PDT

Пользователи Сети немедленно отреагировали на сообщение Евгении. Они попытались успокоить ее, поддержать и поделились аналогичными историями. "У нас такое было однажды при высокой температуре", "Здоровья малышке и скорейшего выздоровления💜", "Если на температуру,то это фибрильные судороги...они до 6 лет у деток возможны..у старшего были один раз в 3 года...теперь выше 37,5 не даю подыматься температуре...после судорог таких обязательно пить Магне Б6...эти судороги не опасны для здоровья ребенка...но зрелище конечно ужасное((поправляйтесь скорее и не болейте больше..." – написали Евгении сочувствующие фанаты.

Напомним, Степан и Евгения вместе с 2011 года, их роман развивался очень стремительно, однако расписываться влюбленные не торопились, сделав это только в 2016 году. Несмотря на публичность и любовь к всеобщему вниманию, Меньщиков настоял на том, чтобы свадьба прошла в узком семейном кругу.